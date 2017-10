La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/oct/2017 Por el camino del recuerdo:

Una tarde, el 12 de octubre de 1939,un grupo de amigos da vida a un nuevo y querido club en nuestra ciudad. Se pusieron de acuerdo en los colores, pero tenían que darle un nombre, y el mismo surgió de una película nacional que ellos vieron con agrado en el ex Cine Italia, llamada "Puerto Nuevo". Esta entidad desde su nacimiento se sintió identificada con el fútbol. Fue durante muchos años un digno representante de la Liga Campanense de Fútbol. Muchos jugadores honraron en los campos deportivos a la divisa "auriazul". Este deporte en su vida fue vital. En la temporada de 1975 (siguiendo el camino de Villa Dálmine en el año 1961),junto a Cañuelas y Central Ballester, logró su afiliación en la categoría de Primera "D" de AFA. Recuerdo una de sus alineaciones con: Victor Von Zeschau , Julio Raboni y Omar Pichinelli, Luis Sténico, Aquino y Mauro Guizarelli, Feliciano Fabre, Jacobo Malaszuk, Juan Carlos Díaz, Moreno y Armando Pissinis. Además Miguel Tabbia, Cordone, C. Diaz, Pilar y Abel Cherey, entre otros. Les correspondió, el honor de iniciar este nuevo torneo futbolístico, teniendo como entrenador a Melero. Fue en la época en que esta institución tenía su sede social en la calle Sívori y la alegría de poder jugar en su propio barrio, es decir, en el hoy desaparecido estadio Municipal. Mediante un acuerdo con el Circulo Italiano, se logró la unificación de ambos, y se cambió el nombre original por el de Puerto Italiano y en el año 1988, llega a jugar por tercera vez la rueda final, para establecer un nuevo ascenso a la "C". Cumplió otra brillante campaña, en un torneo por demás difícil, en donde en esta oportunidad, no hubo zonas y se enfrentaron todos contra todos. Perder el título por un solo punto de diferencia habla a las claras de la capacidad futbolística del equipo ahora conducido por Carlos A. Pérez. Pero la alegría mayor se lograría en el año 1994, con su denominación oficial, al obtener su ascenso a la "C" ante Cañuelas. Por primera vez en su historia: Osvaldo Fernandez, Nolberto Miño, Gustavo kerke, Julio Viso, Esteban Leyes, Javier Gonzalez, Ramón Godoy, Roque Cabezas, Juan C. Suárez, Omar Díaz, Juan Cerruti y además jugaron: Fabián Gamboa, Mariano Castañaga y Emir Michelon, siendo el Director Técnico el Sr. Carlos Pérez y Preparador Físico Ricardo Zapata fueron en el cotejo final, los justos dueños de la tan anhelada vuelta olímpica. El sábado 22 de marzo de 1997 Puerto Nuevo obtuvo uno de sus más preciados logros, como lo fue la inauguración oficial de su estadio, con el nombre de "Rubén Carlos Vallejos", en memoria del fundador, jugador y dirigente ya desaparecido, en medio de un clima de gran emoción. Ahora con Menón, Cristian Pérez, Pantano, Colarussa, Gamarra, Gonzalez, Ahumada, Miño, Rivas, Karlic, Alvarez, Chacón, Cerruti, Segovia y Echeverría llegó el halago de jugar ante Comunicaciones (1 a 1) el primer cotejo oficial en este nuevo campo, que cuenta además con un hermoso natatorio y un amplio espacio para desarrollar su vida social y deportiva. Puerto es el recuerdo grato de la magia de Gamboni, el de Villasanti, Osvaldo Gadea, esteban Yaquemé, Rolando Erregarena, Juan Luchetta, Acosta, Ruben Stella, Walter Montani, Carlos Navazzotti, Marcos Montori, Tellería, Oscar Rodriguez y tantos otros. Es el de los tiempos en que se le cortó la gran serie invicta al Atlético San Miguel de Adolfo Vásquez. Es el orientado desde el banco de Melero. E. Cevallos, Cazador, Contreras, Carlitos Pérez, Esteban Mazzeo y muchos más. Es el reconocimiento para los hermanos Vallejos: Carlos, Julio, Wilfredo y Demóstenes; Valentín Aguila, Enrique Garrido. Es el de Luis Pisacco, Luis Orbelli, Miguel Rovatti, Emilio Marín, R. "Coco" Franco y muchos más, que desde su nacimiento soñaron un club cada día más importante y con sacrificio y mucho amor lo lograron.



