Visita las instalaciones de Power Gym de lunes a viernes de 7 a 22:30 hs. Sábados de 9 a 12 y de 18 a 21 hs. En Güemes 835. Ingresa a la página de Facebook: Power Gym. Teléfono: 03489-438431 Desde hace 18 años Power Gym es el espacio por excelencia para los deportistas de alto rendimiento y para quienes quieren mejorar su estado físico y de salud. Power Gym es un centro integral de deportes donde encontrarás distintas disciplinas para ponerte en forma y disfrutar, cuidado por profesionales que te se asesorarán en cada disciplina. Power Gym continúa creciendo de la mano de los mejores en cada actividad. La buena noticia, es que desde el 1º de noviembre comenzará a funcionar una sucursal de NC Fitness Studio a cargo de Nicolás Cadaveira. Nicolás, es entrenador físico deportivo, instructor de múltiples disciplinas de fitness grupal y además es Instructor de Group Exercise Instructor de la Athletics & Fitness Association of America. NC Fitness Studio lanzará en su nueva sede Strong by Zumba, una clase que combina movimientos que trabajan con el peso de tu propio cuerpo, acondicionamiento muscular, ejercicio cardiovascular y movimientos polimétricos sincronizados con música original especialmente diseñada para que coincida con cada movimiento. En una hora de clase quemarás calorías mientras tonificas brazos, piernas, abdomen y glúteos. Movimientos explosivos o polimétricos como rodillas altas, burpees, y jumping jacks son mezclados con movimientos isométricos como sentadillas, estocadas, y kickboxing. Además, en la nueva sucursal de NC Fitness Studio dentro de Power Gym habrá clases de Zumba para niños, adolescentes y adultos; y Piloxing que es una disciplina que mezcla el pilates de pie con el boxeo y además utiliza guantes con peso para maximizar el trabajo de los brazos. Al mismo tiempo, en Power Gym podes entrenarte en Boxeo Recreativo con el Preparador Físico Diego Pinardi, Boxeo Profesional con Carlos Zorzabal, Taekwondo a cargo de Marcelo Sava, Subcampeón mundial de Taekwondo. Para quienes deseen probar al máximo su capacidad física también hay clases de Crosstraining con el entrenador de rugby y crossfit Fabián Noguera. Cada alumno de Power Gym tiene a disposición un kinesiologo-deportologo para poder abordar a cada persona de manera integral en sus rutinas de actividad física. Sin olvidarnos del asesoramiento nutricional y la educación en buenos hábitos alimentarios. Complementariamente, hay futbol femenino y Escuelita de Futbol para nenes de 5 a 12 años. Power Gym también ofrece el servicio de Personal Trainer. Cabe destacar que además se dictan cursos de capacitación de personal trainer y preparador físico. Power Gym está dirigido por Leonardo Zarate, profesor de fisicoculturismo y fitness; Campeón Nacional de Fisicoculturismo y en IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness). Con una amplia oferta horaria Power Gym invita a conocer sus instalaciones con un salón de fitness totalmente renovado donde funcionará NC Fitness Studio, salón de crosstraining, salón de combate, sala de kinesiología. El gimnasio está equipado con 90 maquinas para un mejor entrenamiento y más de 1800 m² dedicados a la actividad física. Aprovecha la importante promo 2 x 1 de NC Fitness Studio por la apertura de la nueva sucursal. En noviembre: Van 2 y paga 1.







Actividad Física & Salud:

Que el verano no te sorprenda; Power Gym continúa creciendo para vos

