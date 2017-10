Puerto Nuevo buscará el lunes sumar de a tres ante Victoriano Arenas

El Auriazul que viene de empatar ante Argentino de Merlo, recibirá el lunes en su cancha a CAVA que también viene de un empate ante Yupanqui Puerto Nuevo recibirá este lunes a Victoriano Arenas con la intención de sumar de a 3 y escalar así posiciones en la tabla, luego del empate obtenido el pasado lunes en Tapiales ante Lugano, cuando luego de un muy buen partido y un excelente planteo táctico, se le escapó el triunfo en el último minuto de juego. El equipo de Carlos Hernández buscará retomar la senda del triunfo aprovechando la localía en este lunes feriado desde las 15:30 con la promesa de una nutrida concurrencia de aficionados al Carlos Vallejos para alentar al equipo de Campana. PRIMERA D - FECHA 8 JUGADO VIERNES 13/10 - 20.30 hs: Clay Pole 2 vs Real Pilar 0 JUGADO AYER SABADO 14/10 - 20.30 hs: CA Atlas 0 vs. Centro Español 2 A JUGARSE EL LUNES 16/10 - 15.30 hs: Puerto Nuevo vs. Victoriano Arenas - 15.30 hs: Argentino de Merlo vs. General Lamadrid - 15:30 hs. Central vs. Argentino de Rosario - 15:30 hs. Muñiz vs. CA Lugano - 15:30 hs. Dep. Paraguayo vs. Juventud Unida - 15:30 hs. Yupanqui vs. Liniers EL HISTORIAL PUERTO NUEVO - VICTORIANO ARENAS Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 39 En 38 partidos, Puerto Nuevo ganó 11, Victoriano Arenas se impuso en 16 ocasiones e igualaron en 11 oportunidades. El cuadro auriazul convirtió 59 goles mientras que el conjunto de Valentín Alsina marcó 65. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 18 veces: Puerto ganó 6 partidos (25 goles) Arenas obtuvo 7 victorias (23 goles) Empataron 5 veces. COMO LOCAL VICTORIANO ARENAS : jugaron 20 veces: Puerto ganó 5 encuentros (34 goles) Arenas logró 9 victorias (42 goles) Empataron en 6 ocasiones EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: Se jugó el Lunes 12 de Diciembre de 2016, por la 6º fecha del Campeonato de 1º "D", temporada 2016-2017 PUERTO NUEVO 2 VICTORIANO ARENAS 0 Goles de Franco Coillard y Jorge Ubiría. Arbitraje de Santiago Jorge Mitre quién expulsó a Leonel Parraguez a los 35 minutos de la segunda etapa. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Se produjo el Miércoles 12 de Abril de 2017, 21º fecha del Campeonato de lº "D", temporada 2016-2017 VICTORIANO ARENAS 3 PUERTO NUEVO 1 Sobre el final del primer tiempo Luciano Venturini abría la cuenta para el conjunto de Valentín Alsina. Al comienzo de la segunda etapa Tadeo MacIntyre igualaba el marcador para Puerto y a los 30´ Lautaro Tula y 48´ Nicolás Blanco daban cifras definitivas al triunfo de Victoriano Arenas. Arbitraje de Sebastián Habib. APOSTILLAS: En condición de local, Puerto Nuevo acumula 2 encuentros sin caídas con 2 victorias consecutivas. La última derrota en Campana se remonta al Sábado 22 de Septiembre de 2012, partido correspondiente a la 7º fecha del Campeonato de 1º "D", temporada 2012-2013, por 2 a 0, goles de Isaac Suárez y Patricio Barrios. Máximos goleadores de Puerto Nuevo Orlando Sosa 4 Ricardo Alberto Cabrera 3 Marcelo Pasquet 3 Juan Carlos Segovia 2 Alejandro Pérez 2 Cristian Pérez 2 Michel Bustamante 2 Máximos goleadores de Victoriano Arenas Marcelo Santín 5 Claudio Leiva 4 Emiliano José Pedrozo 3 Daniel Farías 3 César Rodríguez 3 López 2 Néstor Julián Cáceres 2 Claudio Parra 2 Luis Leiva 2 Carlos Puig 2 Emiliano Lombardo 2 Leandro Romero 2 Gabrilel Pérez 2 Aldo Cardozo 2 Hernán Figueredo 2 EL PARTIDO EN EL RECUERDO EL EMPATE LOCAL DE 2009: Se produjo el Domingo 29 de Marzo, correspondiente a la 26º fecha del Campeonato de 1º "D", temporada 2008-2009 PUERTO NUEVO 1 VICTORIANO ARENAS 1 PUERTO NUEVO: Raúl Vázquez; Sebastián Acuña, Jorge Romero, Lúcas Quiroga (Juan Pablo Martínez) y Tulio Barrios; Marcelo González, Sebastián Miño, Lúcas Castromán y Carlos Aguirre (Pablo Espíndola); Cristian Gualdoni y Orlando Sosa (Maximiliano Zerbini). DT.: César Robina. VICTORIANO ARENAS: Fabricio Taboada; Luis Leiva, Gustavo Herrera, Rubén Sánchez, y Alfredo López; Hernán Figueredo (Diego San Martín), Norman Glezerman, Luciano Rodríguez (Facundo Graciano) y Cristian Bruno; Ariel Vitacca (Héctor Ortíz) y Jonatan Cáceres Correa. DT: Hernán San Martín. Cancha: Puerto Nuevo. Público: 200 espectadores. Arbitro: Pablo Giménez. Goles: St. 21´ Cristian Gualdoni (PN) y 23 ´ Rubén Sánchez (VA) Suplentes de Puerto Nuevo: Federico Pérez Radaco, Francisco Barbero, Mauro Garrido y Damián López. Suplentes de Victoriano Arenas: Federico Leiva, Daniel Bruno, Daniel sosa y Carlos Ozuna González La Figura: Gualdoni (PN) Actuaciones destacadas en Puerto: Tulio Barrios, Marcelo González y Carlos Aguirre. En Victoriano Arenas: Gustavo Herrera y Rubén Sánchez.

Puerto Nuevo buscará el lunes sumar de a tres ante Victoriano Arenas

