El violeta viajó para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la 5ta fecha de la B nacional. El encuentro comienza a las 17:00 hs, dirige Cristian Cernadas. Los dirigidos por De La Riva retoman la competencia luego de quedar libre el fin de semana pasado. Habrá un solo cambio en el once inicial, Celaya por Martinich. El defensor vuelve luego de cumplir una fecha de suspensión. El equipo de Campana va en busca de su primera victoria frente al lobo jujeño. Jugaron cinco partidos, fueron tres derrotas y dos empates. Luego de un amistoso frente a Racing el fin de semana anterior (victoria 1 a 0), Felipe De La Riva piensa parar el siguiente equipo: Martín Perafán; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. El banco de suplentes estará integrado por Sebastián Blázquez, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Federico Recalde, Federico Jourdan, Santiago Giordana y Juan Manuel Mazzocchi. Los rivales vienen de empatar la fecha pasada 0 a 0 frente a Sarmiento de Junín, rival vencido por el viola, 2 a 0 en su última presentación. El once inicial de los locales estará constituido de la siguiente manera: Javier Burrai; Leonardo Ferreyra, Alejandro Manchot, Sebastián Sánchez, Ignacio Sanabria; Rodrigo Morales, Alejandro Frezzotti, Diego Auzqui; Renzo Tesuri, Guido Dal Casón y Maki Salces. Mientras que los suplentes serán Carlos De Giorgi, Patricio Matricardi, Diego Nicolaievsky, Mauro Buono, Ulises Virreyra, Lihué Prichoda y Julián Ramírez. Villa Dálmine no quiere perder la racha positiva e irá en busca de los tres puntos en su primer viaje de larga distancia. Ocupa la novena posición en la tabla de posiciones y se encuentra a 4 unidades de Brown de Adrogué, único líder. EL HISTORIAL VILLA DALMINE - GIMNASIA Y ESGRIMA (Jujuy) Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 6 5 partidos disputaron Villa Dálmine y el lobo jujeño con 3 empates y 2 victorias para el conjunto norteño. Villa Dálmine marcó 3 goles, en tanto que el "lobo" Jujeño convirtió 5. COMO LOCAL VILLA DALMINE: En Campana, se jugaron 2 partidos, registrándose 2 paridades y un gol por bando. COMO LOCAL GIMNASIA: En Jujuy, jugaron 3 encuentros, con 2 victorias de Gimnasia (4 goles) y un empate. Villa Dálmine anotó 2 goles. EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA: Se produjo el Sábado 10 de Septiembre de 2016, por la 3º fecha de la B Nacional temporada 2016-2017 VILLA DALMINE 1 GIMNASIA (J) 1 Abrió la cuenta Leonardo Carboni para el equipo campanense, Agustín Sufi el empate del cuadro norteño. Arbitraje de Nelson Sosa. EL ULTIMO ENCUENTRO: Oucrrió el Domingo 9 de Abril de 2017, 26º fecha de la B Nacional temporada 2016-2017, en Jujuy GIMNASIA (J) 2 VILLA DALMINE 1 Goles de Luis Vila y Ulises Virreyra para Gimnasia, Juan Manuel Mazzocchi el descuento "violeta". Arbitraje de Pablo Díaz. GOLEADORES DE VILLA DALMINE 3 Mauricio Sebastián Alonso 1 Leonardo Ezequiel Carboni 1 Juan Manuel Mazzocchi 1 GOLEADORES DE GIMNASIA Y ESGRIMA JUJUY 5 Luis Vila 2 Federico García 1 Agustín Emiliano Sufi 1 Ulises Virreyra 1 EL PARTIDO EN EL RECUERDO EL EMPATE EN JUJUY: Fue el Viernes 27 de Mayo de 2016, 18º fecha de la B Nacional por el torneo de Transición. GIMNASIA Y ESGRIMA (Jujuy) 1 VILLA DALMINE 1 GIMNASIA Y ESGRIMA: Horacio Ramírez; Diego López, Sebastián Sánchez, Nicolás Correa, Luis Casarino; Mauro Buono, Pablo Garnier, Pablo Cortizo, Luis Maki Salces; Ramiro Maldonado y Alejandro Noriega. DT: Mario Sciacqua. VILLA DALMINE: Carlos Kletnicki; Federico Acosta, Ángel Alonso, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Mauricio Alonso, Federico Recalde, Horacio Falcón, Fabrizio Palma, Renso Pérez; Ezequiel Cérica. DT: Walter Marchesi. Estadio: 23 de Agosto (Gimnasia de Jujuy) Arbitro: Ramiro López Asistentes: José Mendoza y Ricardo Carrizo Público: 2000 espectadores Goles: 5´ ST Mauricio Alonso (VD) y 34´ ST Luis Vila (GE) Cambios en Gimnasia: 8´ ST Martín Michel por Buono; 8´ ST Gabriel Arce por Garnier y 25´ ST Luis Vila por Maldonado. Cambios en Villa Dálmine: 17´ ST Jonathan Figueira por Cérica; 40´ ST Hugo Brizuela por Palma y 44´ ST Juan Cruz Vera Borda por M. Alonso. Suplentes de Gimnasia: Maximiliano Cavallotti, Leonardo Ferreyra, Sergio Ojeda y Gastón Varela. Suplentes de Villa Dálmine: Fernando Otarola, Juan Alsina, Luciano Recalde y Augusto Colaneri. ESTE PARTIDO SI SALIO PUBLICADO EL 10/09/2016 EL PARTIDO EN EL RECUERDO EL PRIMER ENCUENTRO: Se produjo el Domingo 10 de Mayo de 2015, por la 15º fecha de la B Nacional VILLA DALMINE 0 GIMNASIA Y ESGRIMA (Jujuy) 0 VILLA DALMINE: Carlos Kletnicki; Juan Ferreira, Matías Valdez, Juan Celaya, Jorge Demaio; Renso Pérez, Horacio Falcón, Jonathan Figueira; Gabriel Sanabria; Matías Nouet y Andrés Soriano. DT: Sergio Rondina. GIMNASIA Y ESGRIMA: Maximiliano Cavallotti; Alan Schonfeld, Federico García, Maximiliano Ojeda, Sebastián Sánchez; Jorge Sanabria, Raúl Poclaba, Federico Sardella, Luis Peralta; Federico Haberkorn y Milton Céliz. DT: Sebastián Méndez. Estadio: Villa Dálmine Arbitro: Mariano González Asistentes: Mariano Belinco y Diego López Gaibazzi Público: 5000 espectadores Cambios en Villa Dálmine: 20´ ST Dante Zúñiga por Gabriel Sanabria; 20´ ST Esteban Pereyra por Matías Nouet y 36´ ST Mariano Ridao por Jonathan Figueira. Cambios en Gimnasia: 25´ ST Pablo Bueno por Federico Haberkorn; 44´ ST Mauricio Aubone por Jorge Sanabria. Suplentes de Villa Dálmine: Pedro Fernández, Carlos Fernández, Diego Grecco y Ezequiel Cérica. AMONESTADOS: Ferreira y Pereyra. Suplentes de Gimnasia: Germán Vouilloud, Marcelo Berza, Antonio Domínguez, Leonardo Ferreyra y Marcos Pérez.

