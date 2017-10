La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/oct/2017 Rincón Tuerca









Nuestro e-mail: rincontuerca@ubbi.com TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del Campeonato con sus dos clases en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". CONFIRMAR: Los dirigentes que tienen a su cargo regir los destinos de los chasis del TC Regional ya confirmaron su próxima fecha para el venidero sábado 21 de octubre en el autódromo de Roque Perez. IDEA: La idea es poder estar en pista a partir de la próxima temporada en la categoría Alma y para esto se trabaja en el auto en el taller con todo sus amigos y allegados donde el auto para el TC 1100 formará parte de esta clase y representará a Campana. AUSENTE: Por razones personales se decidió ausentarse en la última carrera de los chasis del Regional el campanense Gastón Fernandez y se trabaja para estar en la próxima del fin de semana venidero con el auto que junto a su padre arman con la motorización de Tártara. TOPE RACE: Nueva presentación de la categoría durante este fin de semana en el autódromo de Oberá por otra carrera del presente campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". SORPRENDIDO: El ofrecimiento se lo hicieron llegar a Gastón Ianza actual campeón de la Clase Uno del Turismo Pista para hacer el año próximo desde arriba de un TC 2000 y el carnicero se sintió sorprendido por tal invitación. CAMBIAR: La señorita tomó como posibilidad de pasarse de categoría pero continuando siempre en el mundo del karting intentando cambiar de aire sin definir si también se pasará a otro equipo o seguirá con el mismo. TOPE RACE SERIES: Una vez más llegan al autódromo de Oberá en la búsqueda de otra carrera del campeonato en este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". RALLY FEDERAL: En la ciudad de Chivilcoy la categoría está visitando este fin de semana esta ciudad del oeste de la pcia. de Buenos Aires para llevar adelante otra presentación con todas sus clases. AVANZAR: Los dirigentes del Club del Primer Automóvil Argentino siguen avanzando en los trabajos de cara a la próxima fiesta del automóvil a realizarse en el mes de noviembre en orden conjunta con el municipio local. ACEPTAR: Finalmente como se preveía el zarateño Pablo Respiggi no aceptó sumarse a correr en karting en este gran premio de Pako ante el ofrecimiento que le hizo el equipo donde el piloto en cuestión aseguró que le hubiese gustado pero no tenía el tiempo necesario ni estaba preparado físicamente. Por esto no lo vimos el pasado fin de semana corriendo. A.L.M.A.: La Asociación Libres Mil Agrupados vuelve al autódromo capitalino para realizar otra carrera del presente campeonato con todas sus clases y su habitual parque de autos donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. SUMARSE: Aunque hoy esté corriendo en la categoría del Enduro la intención de German Henze es el año venidero sumarse a la categoría de Motocross donde en su taller tiene guardada la otro moto con la cual espera correr como ya lo hizo en su momento. VICTORIA: La que obtuvo Julián Garrido en su clase de motocross en el campeonato de la categoría MX del Norte obteniendo otro triunfo más marcando el buen momento del pibe que pelea el presente torneo. REFLEJAR: Las reformas realizadas en el autódromo de Arrecifes para una carrera especial desarrollada días atrás provocó muchos trabajos que parece no se reflejó en la parte económica tras el paso de tal espectáculo. Ahora se trabaja para recuperar el predio dado que continúan con las categorías zonales. TOPE RACE JUNIORS: La categoría está desarrollando durante este fin de semana otra competencia del campeonato en el autódromo de Oberá. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". MERECIDO: El pasado fin de semana se le entregó el premio de la Orden de la Campana al señor Juan Carlos Rizzo por su labor en tantos años en el mundo del automovilismo y por haber sido además el mentor de la réplica del primer auto argentino. Merecido reconocimiento para este dirigente de este deporte tuerca. PROXIMA: Los encargados de manejar los destinos de la categoría Kart Plus confirmaron que su próxima carrera del calendario se desarrolle el venidero domingo 29 de octubre donde se utilizará el circuito número uno. Será la primera de las tres últimas del año para definir el presente calendario. RENOVAR: Comienza el momento de pases de pilotos en el Super TC 2000 y se rumorea también varios cambios y quien ya renovó para continuar un año más con Chevrolet fue Agustín Canapino que firmó para estar también en el 2019 ya que su contrato terminaba en el 2018. CONVENCER: Las conversaciones están avanzadas y están los hermanos Caggiano para convencerlo a Juan Carlos Bava para incorporarlo a su equipo con un tercer auto el año próximo en el TC Mouras ante lo competitivo que se mostró esta temporada corriendo como piloto invitado con los autos del equipo de José C. Paz. GANAS: En verdad "Carly" Bava no está aún convencido por el tema de los presupuestos pero las ganas están intactas y desde el equipo están dispuestos a afilar el lápiz para concretar tenerlo dentro de su estructura. ALQUILAR: En el taller de Bruno Aleotti está el Falcon listo para sumarse al TC Pista Mouras para alquilar con atención en pista donde en la calle De la Torre se puede observar las condiciones que se encuentra el mismo. NUEVA: La llegada de una nueva sucursal de Pinturería Sarmiento en avenida Mitre 1284 marca el buen momento de esta propuesta comercial que siempre colabora con los pilotos de la ciudad con el tema de los colores donde Adrián Chiorazzo aconseja para presentar los autos en pista de la mejor manera. Allí los atenderá el ex piloto de Alma "Panchito" Hernandez. Bienvenido!!! P.A.K.O.: La categoría desarrolló su gran premio durante el fin de semana en el kartódromo de Zárate con la participación de los pilotos invitados y su espectáculo fue interesante como siempre. ARMAR: Parece que el piloto está con mucho trabajo y poco tiempo para armar su auto y casi ya se va acabando el calendario de competencias y no se cree en su entorno que termine corriendo en esta temporada. O al menos poder probar el Fiat Uno para saber como se prepara ya pensando en el 2018. CALCOMANIA: Cuentan que el padre del piloto de karting fue en la búsqueda de elementos para reparar dicho vehículo y tras comprar y no pagar pidió una calcomanía del negocio para pegar en el karting y publicitar dicho comercio a cambio de los elementos solicitados. Pero algo falló porque lo sacaron al fondo del negocio sabedores que suele implementar este sistema. La gente que es mala y comenta! AVZ: Nueva carrera para la categoría en el autódromo durante este fin de semana con su habitual parque de autos en el autódromo platense. HOMENAJE: El último domingo los clubes Villa Dálmine y del Primer Auto Argentino realizaron una caravana desde el Arco hasta la cancha del violeta para brindar un homenaje al circuito que tuvo el Club Villa Dálmine en su momento con la llegada de la Limitada 27 que desarrollaba allí parte de su campeonato. GANADOR: Tras su paso por el Autódromo de Dolores por parte de los chasis del Regional el ganador de la misma fue Cristian Genovese que de esta manera sigue sumando puntos para el campeonato cuando ya resta pocas fechas del mismo. TERMINAR: En esa misma competencia el zarateño Sergio Giacopone desarrolló su propuesta donde terminó en el puesto cuarto donde con la atención total del auto por su propia familia y la motorización de Juanjo Tártara se sumaron puntos importantes. SEGUNDO: Ese fue el puesto que ocupó el oriundo de Capilla del Señor Valerio Diamante que sigue teniendo un buen rendimiento y sumando importantes puntos para buscar el título con el auto que le alquila a Juanjo Tártara. ENCUENTRO: En este fin de semana en la vecina ciudad de Escobar se está desarrollando el 6to. Encuentro Nacional de Renault con la presencia de un parque por demás de interesante en el Kilómetro 43 de la Ruta Panamericana donde desde las 10 hs está habilitado al público. ALQUILAR: Para mantener su Fiat Uno actualizado Gonzalo Di Nardo tomó la determinación de alquilar el mismo de la mano del taller de Juan Sbarra y el mismo tendrá el piloto de Olavarría Martín Sava que lo hará en la Clase Tres de Alma. PRESUPUESTO: Esto igual no está marcando el retorno del robusto piloto de Zárate en la próxima temporada que estará supeditado a las cuestiones de presupuesto para junto a su padre Atilio se tomara la determinación cuando allá por marzo arranque la temporada. CONFORME: Tras las exigentes competencias con el cuatriciclo para el próximo Dakar Orestito Berta quedó muy conforme con el rendimiento del mismo y el excelente trabajo de todo el equipo de Carlos Debesa

