La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/oct/2017 Vigalondo: la obra de reasfaltado entró en su etapa final







Sergio Roses, primer candidato a concejal por Cambiemos, y el intendente Abella supervisaron los trabajos que se están ejecutando en una de las arterias más transitadas de la ciudad por la cantidad de barrios que conecta. El primer candidato a concejal por Cambiemos, Sergio Roses, y el intendente Sebastián Abella supervisaron ayer el avance de la obra de reasfal-tado de la calle Vigalondo, una de las arterias más transitadas de la ciudad por la cantidad de barrios que conecta. Durante la recorrida, Roses se mostró muy contento por el avance "vertiginoso" de la obra. "Desde que asumimos como gestión buscamos dar respuesta a todos los reclamos de los vecinos y estos trabajos van en esa línea", enfatizó. Allí, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y elevar la calidad de vida de los vecinos, se coloca una carpeta de asfalto en caliente, que alcanzará a cubrir un total de 800 metros, desde la calle Demarco hasta Puerto San Carlos. En este sentido, Abella destacó que con la obra se mejorará considerablemente la circulación de vehículos y la seguridad vial en esta área de la ciudad que más se ha poblado en los últimos años y que todavía tiene un alto potencial de crecimiento. LA CAMPAÑA, EN LA RECTA FINAL A cinco días de las elecciones, Roses sostuvo que lo importante es "llevar al HCD concejales que puedan discutir profesio-nalmente", al tiempo que solicitó el acompañamiento de los vecinos este domingo en las urnas ya que "junto a Romina Buzzini y los demás candidatos estamos en condiciones de llevar adelante todos los proyectos con responsabilidad." Y agregó: "Nuestra gestión está cambiando y transformando la ciudad, y nosotros buscamos seguir con esa rueda, siempre pensando en los vecinos, no como la oposición que, no dando quórum, atrasó el inicio de varias de las obras." En este sentido, Abella también expresó que "es fundamental" que los vecinos acompañen con su voto a la lista completa de Cambiemos para que "las obras que se llevan adelante en la ciudad, tanto con fondos nacionales como provinciales, sigan su curso" "Para eso - continuó- se necesitan concejales responsables que no pongan palos en la rueda por el simple hecho de negociar puestos políticos, sino que trabajen en beneficio de los vecinos." Para finalizar, el Intendente sostuvo que "en 20 meses de gestión hemos hecho mucho, pero sabemos que todavía falta. Por eso necesitamos, que en el HCD haya gente comprometida como Roses, Buzzini y el resto del equipo, con quienes recorro la ciudad dialogando con los vecinos, escuchando sus problemas, buscando soluciones para hacer de Campana una ciudad mejor."

Se coloca una carpeta de asfalto en caliente, que alcanzará a cubrir 800 metros, desde la calle Demarco hasta Puerto San Carlos.

EL CAMBIO EN LA VIGALONDO YA ESTÁ EN MARCHA: https://t.co/MRxiqCiupS vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 27 de septiembre de 2017 Vigalondo: por las obras de asfalto mañana estará cerrada al tránsito a la altura de la Escuela 13, desde las 8 hasta el mediodía. pic.twitter.com/hFHIJhtxMw — MunicipalidadCampana (@campanagov) 25 de septiembre de 2017

Vigalondo: la obra de reasfaltado entró en su etapa final

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: