Histórico homenaje a Alberto Armesto en el PJ

El PERGAMINO "Reconocimiento. Campana, 17 de octubre de 2017. En el día de la fecha, hacemos entrega de éste pergamino al compañero Alberto Armesto como reconocimiento a la trayectoria y compromiso político de su padre, quien fuera electo 2 veces intendente de nuestra ciudad, fuera diputado nacional, y hombre cercano al General en las duras épocas exilio. Con este humilde acto, queremos recordarlo en su característica lealtad, y en él, a todos aquellos compañeros que entregaron o perdieron su vida por la causa. ¡Feliz Día! "Sepan que sólo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compromiso" Ruli Galarza - Partido Justicialista de Campana". Asesinado en 1973, fue dos veces Intendente electo de Campana, Diputado Nacional, y hombre cercano a Perón durante el exilio. Su hijo lo recordó como militante y llamó a trabajar por la unidad del partido, luego de las elecciones del domingo. "Que el PJ de Campana se siga acordando de él y de tantos compañeros que fundaron el peronismo en Campana me llena de orgullo. Compañeros que dejaron su vida de lado, bienes, tiempo, para poder poner al peronismo de Campana en lo más alto, como lo puso Manuel Cáceres, mi viejo, y como 40 años después lo puso Jorge Rubén Varela. No esperemos otros 40 años. No diluyamos el partido y no seamos furgón de cola, como otros partidos centenarios, que se arreglan con un par de puestos en cualquier administración y rifaron una historia de más de 100 años. Seamos el PJ, en las buenas y en las malas", dijo ayer por la tarde Alberto Armesto en la sede del Partido Justicialista, con motivo de cumplirse otro 17 de octubre, Día de la Lealtad dentro del calendario justicialista y del homenaje que se le realizó a su padre, asesinado en 1973. Hijo de gallegos, Armesto trabajó en la fábrica de Tolueno y fue sindicalista en la UTA como afiliado fundador, y llegó a la intendencia de Campana a los 31 años. "Uno, cuando es chico, ve a un hombre de 31 años y parece grande. Pero con la edad que tenemos nosotros, 31 años es un pibe. Esa elección, le sirvió a mi vieja para apretarlo y hacer que se case, porque no estaba bien visto que el intendente fuera soltero. Así que a los 6 meses que asumió, se tuvo que casar", comentó Armesto hijo, no sin emoción y continuó su relato: "Mi viejo fue reelecto en el año 55, en el mes de febrero, asumió su segundo mandato en el mes de mayo y fue cortado por la Revolución Fusiladora del ‘55, lo que le implicó una persecución de alrededor de 2 años, con un paso por la Cárcel de San Nicolás, con la proscripción de su diario "Nueva Tribuna" que tenían con mi tío Julio, y con quien nunca dejaron de hacer política a pesar de estar vigilados, perseguidos, presos… siempre estuvieron dispuestos a llevar adelante la lucha política desde el lugar donde estuvieran. A veces uno se pone a mirar para atrás cómo se militaba en ese momento: poniendo en juego no sólo la libertad y la vida, sino también el propio capital de uno. Hoy viendo las cosas que pasan con algunos políticos, doy fe de que mi viejo mango que tenía lo ponía en la política. Mi vieja conoció Mar del Plata a los 45 años… pudimos ir al mar. Todo lo que podía obtener de su actividad –mi viejo era Martillero, tenía una inmobiliaria- lo volcaba a la política. Tuvo la oportunidad de ser diputado nacional en el año 1965 por la Unión Popular, dado que el peronismo estaba proscripto: no se podía decir ni Perón, ni Eva Perón, ni viva Perón, ni Partido Peronista, ni nada… Sin embargo la diputación le duró poco porque en el 66 hubo otro golpe de estado. Siguió su actividad política yendo 4 veces a Madrid, a visitar al General a Puerta de Hierro. Está la famosa foto histórica. La he visto en los hogares más humildes he visto la foto de mi viejo con Perón, en un marquito, en una esquina de la casa. No era fácil llegar ahí. Su capacidad de militancia, su voluntad política, y su lealtad lo llevaron a esos lugares. En el Día de la Lealtad, me parece que es un valor que tenemos que replantearnos seriamente para ver qué es lo que queremos. Y si no partimos de una base de lealtad y de compañerismo, no creo que tengamos futuro (…) El lunes 23 es un buen día para empezar a trabajar por la unidad. Empezar a dialogar en un café, en el puesto de trabajo, en la calle, simplemente para manifestar la voluntad de unirnos (…) ver qué ciudad queremos, porque estoy convencido que el peronismo unido fue, es y será invencible. Y creo que la única fuerza a nivel nacional capaz de modificar este país y llevarlo hacia los mejores días, como dice el dicho, fue, es y será el peronismo". ETCHART Y GALARZA En la oportunidad, y antes de las palabras de Armesto hijo, se leyó una carta firmada por Oscar Etchart, quien no estuvo en la reunión por problemas de salud. "Los peronistas consideran que es tiempo y hacen justicia. Homenajean a Alberto Armesto, el máximo dirigente de toda la historia de Campana y de épocas duras, de pelotas sobre la mesa. Persona a quien no conocí, pero gracias al peronismo en la figura de Ruli Galarza y del PJ Campana, por primera vez desde 1973 le podemos gritar: ¡presente Alberto!" escribió el colaborador cercano de Jorge Varela. Por su parte, el principal anfitrión y candidato a concejal Raúl Galarza, comentó: "Como dijo Juanpi Fernández, hoy les digo que para que nosotros podamos participar en política hubo gente, como el papá de Alberto, que dio la vida…" y se llevó uno de los sentidos aplausos de la tarde. Más adelante, y en referencia a las elecciones del próximo domingo, comentó: "Creemos, somos optimistas, que vamos a ocupar un lugar en el Concejo Deliberante. Si así no fuese, vamos a seguir trabajando porque esto sigue. Tenemos que trabajar y discutir la ciudad que queremos en 15 y 20 años. Como peronistas, vamos a poner la prioridad en los más humildes, pero sin dejar de pensar en la ciudad y su planificación concertada y racional".

