EMPATE Y PUNTA PARA DOS El partido más atractivo de esta octava fecha de la Primera D fue el que protagonizaron Argentino de Merlo y Lamadrid, los dos líderes de la divisional. Sin embargo, nada cambió en la cima, porque igualaron 1-1 en Merlo Norte y porque Central Ballester, que podría haberlos alcanzado a ambos por ese resultado, perdió 2-1 como local ante Argentino de Rosario. Así, el que le sacó mayor rédito a esta jornada fue Juventud Unida, que superó 2-0 como visitante a Deportivo Paraguayo y se ubicó en la tercera posición, a solo dos unidades de los líderes. El resto de los resultados de esta octava fecha fueron: Claypole 2-0 Real Pilar; Atlas 0-2 Centro Español; Muñiz 0-1 Lugano; Puerto Nuevo 0-2 Victoriano Arenas; y Yupanqui 0-1 Liniers. En tanto, la novena jornada tendrá los siguientes encuentros: Juventud Unida vs Puerto Nuevo; Lamadrid vs Atlas; Centro Español vs Claypole; Real Pilar vs Central Ballester; Argentino (R) vs Yupanqui; Liniers vs Deportivo Paraguayo; Victoriano Arenas vs Muñiz; y Lugano vs Argentino (M).

El Auriazul cayó 2-0 como local ante Victoriano Arenas y sumó su tercer partido sin triunfos luego de haber perdido su invicto. Además, en esta oportunidad sufrió las expulsiones de Pablo Godoy, Maximiliano Díaz y Rodrigo Ponce De León. Luego de la derrota como local ante Argentino de Merlo en la que perdió el invicto en el campeonato y tras el empate frente a Atlético Lugano como visitante, Puerto Nuevo buscó el lunes retomar la senda positiva ante Victoriano Arenas por la octava fecha del campeonato de la Primera D. Pero sin éxito. Por el contrario: terminó con una dolorosa caída que, además de las manos vacías, también le dejó nuevas bajas para el próximo encuentro. Es que en dos jugadas aisladas, los de Valentín Alsina lograron lo que el Auriazul no pudo en las diferentes situaciones de riesgo que generó. Por eso, la visita celebró un 2-0 que recién justificó en los últimos 20 minutos, cuando el equipo de nuestra ciudad ya jugaba con dos hombres menos por las expulsiones de Pablo Godoy y Maximiliano Díaz (en el final también vio la roja el arquero Rodrigo Ponce De León). El encuentro comenzó y se desarrolló como viene acostumbrando el terreno de juego del Carlos Vallejos: con dificultades para jugar por abajo y muy luchado en la mitad de la cancha. Los dirigidos por Carlos Hernández asumían por entonces las mayores responsabilidades y apuntaban principalmente hacia Germán Águila en su búsqueda ofensiva. Pero, sin claridad, terminaron sufriendo una contra letal de Victoriano Arenas cuando a los 21 minutos se escapó Leonel Parraguez (aprovechando un descuido del fondo portuario) para definir con frialdad ante el achique de Ponce De León. En desventaja, Puerto Nuevo continuó con su búsqueda a través de desbordes y centros, pero no tuvo claridad y no pudo llegar al empate. Por eso, se fue al descanso en desventaja por la mínima. En el complemento salió decidido a buscar el empate en los minutos iniciales y pudo haberlo conseguido con un disparo de Maximiliano Díaz que dio en el travesaño. También con un cabezazo de Antoni Rodríguez. Pero, a pesar de presionar y generar aproximaciones, la igualdad no llegó y el encuentro se le empezó a escapar. Porque ante la desesperación del Auriazul, Victoriano Arenas se encontró con la posibilidad de liquidar el pleito en otra falla de la última línea local. Y lo hizo por intermedio de Matías Coselli, quien definió con solvencia por sobre Rodrigo Ponce De León, que minutos antes le había tapado ya un mano a mano. Y porque también llegaron de manera casi consecutiva las expulsiones de Pablo Godoy (por una supuesta agresión) y Maxi Díaz (por doble amonestación) en el local Entonces, el trámite quedó marcado y el resultado, sellado. Y la única novedad en el final fue la expulsión del capitán Ponce De León por exceso verbal. De esa manera, Puerto Nuevo no sólo sufrió una derrota que lo alejó de los primeros puestos, sino que, además, lo dejó con nuevas bajas de consideración, porque a los lesionados Raúl Colombo y Octavio Ábalos habrá que sumarle también a los tres expulsados de cara al choque de la próxima fecha frente a Juventud Unida, equipo que llegó a la tercera posición por detrás de los líderes Lamadrid y Argentino de Merlo. Así, la mejor noticia para Carlos Hernández es el parate por las Elecciones Legislativas que le dará dos semanas de trabajo antes de visitar al Lobo por la novena jornada. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Paulo Boumerá, Antoni Rodríguez, Pablo Godoy; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Franco Carrizo, Joaquín Montiel, Eliseo Aguirre, Alexis Merlo, Gustavo Roldán, Luis Ibarra y Orlando Sosa. VICTORIANO ARENAS (2): Lucas Véliz; Matías Gallardo, Luciano Venturini, Nicolás Blanco, Nazareno Coppello; Baki Mohammed, Nahuel Gómez, Emiliano Pastoriza, Cristian Medina; Leonel Parraguez y Matías Coselli. DT: Sergio Geldstein. SUPLENTES: Fernando Martínez, Matías López, Daniel Rivadeneira, Raúl Torres, Pablo Villarreal, Alexis Recalde y Neyen Isola. GOLES: PT 21m Leonel Parraguez (VA). ST 21m Matías Coselli (VA). CAMBIOS: ST 18m Merlo x Sosa (PN), 25m Torres x Gómez (VA), 31m Rivadeneira x Pastoriza (VA), 32m Roldán x N. Rodríguez (PN), 35m Recalde x Baki Mohammed (VA). AMO: N. Rodríguez (PN); Rivadeneira, Baki Mohammed, Blanco, Pastoriza, Gallardo y Cappello (VA). EXPULSADOS: ST 21m Pablo Godoy (PN); 23m Maximiliano Díaz (PN); 49m Rodrigo Ponce de León (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Edgardo Kopanchuk.

ÁGUILA VOLVIÓ A PELEARLAS TODAS, PERO ESTA VEZ NO PUDO CONVERTIR (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA).



SE LE ESCAPÓ. NICOLÁS RODRÍGUEZ INTENTA AVANZAR POR DERECHA EN UNA ACCIÓN OFENSIVA DE PUERTO NUEVO. EL AURIAZUL NO APROVECHÓ SUS CHANCES Y PAGÓ CARO SUS DESACOPLES DEFENSIVOS (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).



