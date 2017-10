La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/oct/2017 Villa Dálmine se hizo fuerte en el Norte









EL LÍDER ES BROWN (A) A pesar de no haber podido pasar del empate en cero frente a Flandria, que sólo había cosechado derrotas en sus tres presentaciones anteriores, Brown de Adrogué se mantiene como el único líder del campeonato del Nacional B con 11 puntos (tres victorias y dos empates). Además, los dirigidos por Pablo Vicó son uno de los dos invictos que tiene la temporada (el otro es San Martín de Tucumán, que ganó uno y empató cuatro). Como escoltas del Tricolor se ubican Quilmes y Juventud Unida de Gualeguaychú, con 10 unidades; y después, en cuarto lugar, aparece ya Villa Dálmine, que al igual que Agropecuario tiene 9 puntos y un partido menos por haber quedado libre. En cuanto a la tabla de los Promedios, el Violeta se ubica en la 14ª posición, con seis puntos de ventaja (149 vs 143) sobre Independiente Rivadavia, que se encuentra en el 18º lugar. Por debajo de los mendocinos, en zona de descenso directo, hoy están: Boca Unidos, Estudiantes (SL), Mitre (SdE), Deportivo Morón, Flandria, Sarmiento (J) y Deportivo Riestra. QUINTA FECHA. Los resultados de esta quinta fecha del Nacional B fueron los siguientes: Agropecuario 2-0 Ferro Carril Oeste; Deportivo Riestra 0-1 Quilmes; Instituto 1-1 Aldosivi; Santamarina 1-0 Atlético Rafaela; Nueva Chicago 1-1 Deportivo Morón; Flandria 0-0 Brown (A); Juventud Unida (G) 1-0 Independiente Rivadavia; Estudiantes (SL) 2-0 Boca Unidos; Gimnasia (J) 0-1 Villa Dálmine; Almagro 2-0 All Boys; San Martín (T) 1-1 Mitre (SdE); Los Andes 1-0 Sarmiento (J). Libre: Guillermo Brown (PM). SEXTA FECHA. La próxima jornada recién se jugará entre el viernes 27 y el lunes 30 de octubre, dado que este fin de semana no habrá actividad por las Elecciones Legislativas. Para esta 6ª fecha, los encuentros a disputarse serán los siguientes: Villa Dálmine vs Los Andes; Ferro vs Flandria; Independiente Rivadavia vs Agropecuario; Aldosivi vs Juventud Unida (G); All Boys vs Instituto; Mitre (SdE) vs Almagro; Deportivo Morón vs San Martín (T); Atlético Rafaela vs Nueva Chicago; Boca Unidos vs Santamarina; Quilmes vs Estudiantes (SL); Sarmiento (J) vs Deportivo Riestra; Brown (A) vs Guillermo Brown (PM). Libre: Gimnasia (J).

El Violeta concretó su oportunidad y después se defendió con mucho acierto para derrotar por primera vez a Gimnasia de Jujuy. Así, a pesar de ya haber quedado libre, se ubica en el cuarto puesto a dos puntos de Brown (A). En la próxima recibe a Los Andes. En el Día de la Madre, Villa Dálmine parió un triunfo notable en el Norte argentino. Es que como visitante le ganó por primera vez en su historia a Gimnasia de Jujuy y se trepó a la parte alta de la tabla de posiciones, a pesar de ya haber quedado libre (está cuarto, a tan solo dos unidades del líder Brown de Adrogué con un partido menos). Y lo hizo con mucha solidez, aferrado a una disciplina táctica que, más allá de no ser vistosa, vale la pena resaltar. Porque después de haber demostrado buena capacidad para manejar el balón en sus partidos anteriores, el Violeta fue práctico y pragmático para quedarse con los tres puntos en Jujuy. Supo aprovechar su oportunidad a través de Pablo Burzio y después se defendió con mucho acierto ante un Gimnasia que terminó maniatado y naufragando en sus esfuerzos por llegar al empate. Entonces, en cuatro partidos, el equipo de Felipe De la Riva obtuvo tres victorias y suma 9 unidades. Sólo perdió ante Quilmes de visitante, encuentro en el que recibió (de penal) el único gol en contra que sufrió en estas cuatro presentaciones. Y allí, en ese orden táctico, radica gran parte de la explicación de este buen momento de Villa Dálmine. Fue el argumento principal que esgrimió en Jujuy, pero también sostén de los triunfos ante Boca Unidos y Sarmiento, luego de exhibir pasajes interesantes de juego asociado. Es, de alguna manera, el sello que anticipó el entrenador durante la pretemporada. Que la búsqueda sería la solidez defensiva y, desde allí, la construcción ofensiva. Una identidad que se fortalece con los resultados y que despierta cada vez mayores expectativas entre los simpatizantes. En la próxima fecha, cuando reciba al Los Andes de Sergio Rondina, le llegará un examen muy interesante, que seguramente le planteará nuevos desafíos a este Violeta que se hizo fuerte en el Norte, pero que también sabe que debe seguir creciendo para mantenerse en la pelea grande de esta temporada. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó al campo de juego del estadio 23 de Agosto con una sola variante respecto a su última presentación: el regreso de Juan Celaya (expulsado ante Quilmes) en reemplazo de Marcos Martinich. De esta manera, Felipe De la Riva pudo presentar por primera vez en el campeonato el equipo titular que imaginó durante la pretemporada. Y de arranque, el Violeta salió decidido a mostrar presencia en el mediocampo, con una presión alta para no dejar jugar cómodo al Lobo (con Sánchez muy cerca de Frezzotti). Incluso, al minuto de juego, tras una recuperación en la mitad de la cancha, un balón que sobró a Córdoba quedó justo para la corrida por derecha de Renso Pérez, quien decidió mal cuando pisó el área de Burrai (remató desviado cuando la mejor opción parecía ser la llegada de Córdoba por el centro). Entonces, el local quedaba obligado a saltear líneas, una situación en la que no se mostraba cómodo, porque Del Casón era controlado por Alarcón y Celaya y porque Flores y Sapetti clausuraban sus laterales. En tanto, en esos minutos iniciales, el equipo de nuestra ciudad mostraba mayor facilidad para avanzar en el irregular terreno de juego. Gimnasia (parado 4-2-3-1) recién pudo desplegar sus intenciones pasando los 10 minutos de juego. Fue cuando logró concretar una rápida circulación del balón (evitando la presión) y llevarlo hacia las bandas, especialmente a la derecha, donde se movía Maki Salces, quien envió dos centros que terminaron siendo rechazados por Alarcón y Celaya. Pero fueron apenas un par de acciones aisladas. Lo que terminaba imponiéndose era la intensidad defensiva de Villa Dálmine y por ello el partido no era fluido y no se armaba como tal. Porque el Lobo no jugaba cómodo y porque ni Nico Sánchez ni Córdoba y Burzio entraban en contacto claro con la pelota. El quiebre llegó a los 24 minutos, luego del primer córner que tuvo a favor el local. Es que tras contener el balón en las alturas, Perafan intentó salir por derecha con Burzio, pero la jugada se ensució y terminó siendo Alarcón quien la limpió, aprovechando la pelota dividida para cruzarla toda a la izquierda, por donde avanzaba Córdoba en soledad. El 9 controló y antes de pisar el área sacó un violento zurdazo que se estrelló en el travesaño y picó casi sobre la línea. Pero el rebote favoreció a Burzio, quien sin marcas dentro del área definió de cabeza, aprovechando que Burrai había quedado en el piso tras volar para tratar de desviar el remate de Córdoba. La respuesta de Gimnasia fue tratar de imponer su ritmo (con Auzqui como conductor), volcar el juego hacia su derecha (sobre el sector de Sapetti-López) y llevar al equipo de nuestra ciudad contra Perafán, quien a los 27 debió estirarse contra su palo izquierdo para desviar al córner un disparo de Auzqui. Y de ese tiro de esquina, una salida en falso del 1 terminó en un reclamo de penal (que no pareció) por parte del local, luego de que Morales rematara contra la posición de varios jugadores Violetas que cubrían el arco dentro del área chica. Fue un sofocón en un contexto al que Villa Dálmine se fue acomodando cada vez mejor: con la ventaja a su favor, la prioridad de los dirigidos por De la Riva fue no ceder espacios en terreno propio, replegándose con orden y salidas escalonadas. Y en ese panorama, cuando Gimnasia no encontraba caminos y chocaba contra Celaya (de gran partido) y compañía, fue clave la brillante reacción de Perafan ante una violenta volea de Maki Salces a los 44 minutos. En el complemento no variaron las posiciones de uno y otro. Villa Dálmine buscó plantear la lucha en la mitad de la cancha, lejos de Perafan. Para ello fue importante el tándem Sánchez-Papa en el centro del campo para controlar a Frezzotti y Auzqui y aislar así a los extremos (Salces y Tesuri) y a la referencia ofensiva (Del Casón) de ese eje del circuito del Lobo jujeño, que trasladaba, pero no profundizaba. Con ese transcurrir del juego y con el Violeta sin urgencias para atacar ni capacidad para construir contragolpes, apenas las pelotas paradas podían transformarse en situaciones de peligro. Pero ni siquiera: solamente un anticipo de Alarcón en el área de Burrai que salió muy desviado. Entonces, el cronómetro se fue convirtiendo en aliado del equipo de nuestra ciudad y en una carga más para el local, que no hallaba caminos ni conexiones que le permitieran superar el orden campanense para llegar a Perafan. Por eso, recién a los 37 minutos Gimnasia logró generar algo de peligro. Y lo hizo tras un pelotazo largo que controló el ingresado Buono dentro del área para luego sacar un potente disparo que se fue desviado. Otra chance con la que contó el Lobo en esa parte final del encuentro fue un cabezazo sin potencia que Perafan, bien ubicado, atrapó arrodillándose casi sobre la línea. Y la última, ya en tiempo de descuento, fue un tiro libre que el arquero Violeta manoteó por sobre el travesaño. Por eso, más allá de los nervios lógicos por ser mínima la diferencia en el marcador, ni el equipo ni el simpatizante campanense sufrieron el trámite del partido y disfrutaron de una victoria tan importante como ese cuarto puesto que le marca la tabla de posiciones. SÍNTESIS DEL PARTIDO GIMNASIA DE JUJUY (0): Javier Burrai; Leonardo Ferreyra, Alejandro Manchot, Sebastián Sánchez, Jorge Sanabria; Rodrigo Morales, Alejandro Frezzotti, Diego Auzqui; Maki Salces, Guido Dal Casón y Renzo Tesuri. DT: Martín Astudillo. SUPLENTES: Carlos De Giorgi, Patricio Matricardi, Diego Nicolaievsky, Julián Ramírez, Enzo Serrano, Mauro Buono y Lihué Prichoda. VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Nicolás Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Marcos Martinich, Horacio Falcon, Federico Recalde, Federico Jourdan, Juan Manuel Mazzocchi y Santiago Giordana. GOL: PT 24m Pablo Burzio (VD). CAMBIOS: ST 13m Serrano x Morales (G), 22m Buono x Dal Casón (G), 24m Jourdan x Córdoba (VD), 31m Giordana x Burzio (VD), 35m Ramírez x Tesuri (G) y 36m Falcón x Sánchez (VD). AMONESTADOS: Frezzotti, Sánchez, Ferreyra y Serrano (G); Papa, Falcón, Giordana y Perafán (VD). CANCHA: Gimnasia (J). ÁRBITRO: Cristian Cernadas.

CON DEDICATORIA. PABLO BURZIO, AUTOR DEL GOL, CELEBRA LA CONQUISTA JUNTO A RENSO PÉREZ Y CELAYA.





DE CABEZA AL GOL. TRAS EL REMATE DE CÓRDOBA QUE SE ESTRELLÓ EN EL TRAVESAÑO APARECIÓ PABLO BURZIO PARA EMPUJAR DE CABEZA LA PELOTA AL FONDO DE LA RED Y ESTABLECER LA VENTAJA QUE LUEGO SERÍA VICTORIA.





"CUCA" LABURADORA. EL ENGANCHE NICOLÁS SÁNCHEZ TAMBIÉN FUE PARTE DEL BLOQUE DEFENSIVO QUE ARMÓ EL VIOLETA PARA SOSTENER LA VENTAJA CONSEGUIDA. PRIMERO PARA EL OTTO Horacio Manuel Falcón es el jugador con mayor cantidad de partidos en la historia de Villa Dálmine. Sin embargo, relegado por el uruguayo Gonzalo Papa, todavía no había podido sumar minutos en esta temporada a pesar de haber estado siempre entre los convocados. Una situación que se cortó el domingo en Jujuy, cuando ingresó a los 36 del segundo tiempo en reemplazo de Nicolás Sánchez para "cerrar" la victoria sobre el Lobo jujeño. De esta manera, a sus 37 años, el Otto llegó a los 420 partidos jugados con la camiseta Violeta y sigue agrandando sus números históricos.

PRIMERO PARA EL OTTO HOY JUEGA LA RESERVA Por una nueva fecha del torneo de Reserva del Nacional B, Villa Dálmine enfrentará hoy como visitante a Ferro Carril Oeste desde las 10 de la mañana. Y para este encuentro, teniendo en cuenta el parate que habrá en el campeonato de Primera por las Elecciones Legislativas, el cuerpo técnico encabezado por Felipe De la Riva decidió presentar una formación completamente profesional para darles minutos a aquellos jugadores que no son titulares. Así, el Violeta formaría con Sebastián Blázquez; Federico Acosta, Cristian González, Marcelo Tinari, Marcos Martinich; Federico Jourdan, Horacio Falcón, Federico Recalde, Claudio López; Sebastián Giordana y Juan Manuel Mazzocchi. Hasta el momento, Villa Dálmine disputó dos encuentros por el Torneo de Reserva: perdió 2-0 como visitante ante Atlético Rafaela e igualó 2-2 como local frente a Almagro. En estos dos partidos, el equipo dirigido por Raúl Balmaceda (asistente de De la Riva) presentó formaciones con mayoría de jugadores juveniles.

Villa Dálmine se hizo fuerte en el Norte

