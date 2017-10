La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/oct/2017 Compran edificio para el nuevo Juzgado de Familia





Así lo confirmó el presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, Marcelo Fioranelli. La operación se realizará durante la segunda quincena de diciembre. Fue confirmado que el vendedor y la Corte Suprema de Justicia se pusieron de acuerdo en el precio final y condiciones para la adquisición del edificio de la calle Mitre al 700 de Zárate, donde tendrá asiento el nuevo Juzgado de Familia y otras dependencias. Según se adelantó, la operación se concretará durante la segunda quincena de diciembre. "No salimos de nuestra sorpresa y alegría", señaló el Presidente del Colegio de Abogados de Zárate-Campana, Marcelo Fioranelli. "Sorpresa, porque hace años que la Corte no compra una propiedad de semejante envergadura y eso ya es un logro en sí mismo. La alegría es porque finalmente vemos que tanto trabajo, tantos viajes, tantas charlas y gestiones realizadas desde este Colegio como así también de los distintos organismos intervinientes tales como Suprema Corte de la Provincia, sus Ministros, Secretaria de Planificación y Arquitectos de la misma, su Delegación de Arquitectura a cargo del Arq. Gustavo Luis Peralta, Colegio de Magistrados Zárate Campana, las Dras. Ana Coarasa y Virginia Norzi, y Municipalidad de Zárate, entre otros actores, han rendido su fruto", agregó el titular del CAZC. "Pero no tenemos que relajarnos. Las necesidades son muchas y vamos a seguir peleando por tener más y mejores recursos para nuestro Departamento Judicial", manifestó luego el Dr Fioranelli tras confirmar la novedad. REMODELACION Fioranelli también le confirmó a La Aunténtica Defensa que se firmó un acuerdo entre el Colegio de Abogados Zárate Campana y la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires por el cual la institución local recibirá un crédito que financiará la mayor parte de las obras de remodelación de la sede de la calle French 222, en Campana. Según explicó Fioranelli, actualmente la sede ocupa tres casas que fueron anexadas entre sí y la refuncionalización compromete a los 3 inmuebles. "Por ahora manejamos una idea básica en la que en planta baja concentren todas las dependencias administrativas, mientras que la futura planta alta, hoy inexistente, se dedique a la parte académica y colegiada propiamente dicha", adelantó.

