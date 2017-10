La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/oct/2017 El Panóptico:

Las excusas

Por Fabiana Daversa







Son las responsables de la mayoría de los fracasos. Hay de todos los modelos y talles. Abundan, inflacionan e invaden nuestro vocabulario. Se viralizan en la vida y en las redes sociales. Les gusta ubicarse entre el proverbio popular y la filosofía de café, no obstante suenan como el hit del verano. Actualmente, la excusa de moda se compone de tan sólo cuatro palabras: es lo que hay. Se la escucha por las calles, en las charlas entre amigos y se la lee en la prensa escrita. Conformista, como todas las frases de su naturaleza, dejan un aroma agrio en el entorno del que la emplea, que la utiliza sin darse cuenta que está siendo usado por ella. ¿Por qué son peligrosas las excusas? Primero, porque disfrazan nuestra pereza mental . Calman la ansiedad que nos provoca toda resolución y actúan como un ansiolítico, que aletarga y no resuelve la cuestión de fondo. En segundo lugar, se vuelve una adicción, una muletilla que hará que el "repetidor" la desempolve siempre que amenacen con sacarlo de su zona de confort. Y por último, son contagiosas . No hay barbijo en el mundo capaz de prevenir el contacto. Sólo en darnos cuenta nos volverá inmune al estrago que provocan las excusas. Panópticos, hagamos una campaña para erradicarlas . La mejor manera es dándonos cuenta cuáles son las propias. Sólo así podremos salir del influjo de las ajenas.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez Blog de la autora: fabianadaversa.com

