La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/oct/2017 Caso Maldonado: hallaron un cuerpo en el Río Chubut, pero no confirmaron su identidad





Fue encontrado 300 metros río arriba del lugar donde fue visto por última vez Santiago Maldonado. Sin embargo, anoche no se había confirmado todavía la identidad del cadáver. En el marco de la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado, buzos de Prefectura hallaron este martes un cuerpo en el Río Chubut, en una zona cercana a la comunidad mapuche Pu Lof, y la Justicia busca determinar su identidad. El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, ordenó un tercer rastrillaje en la zona donde fue visto por última vez Maldonado el pasado 1 de agosto y durante el operativo fue encontrado el cadáver. Tras conocerse la noticia, partieron rumbo a Esquel a bordo de un avión oficial el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y funcionarios de los Ministerios de Justicia y de Seguridad, además de un perito de parte de la familia del joven artesano. El cuerpo fue encontrado a unos 1.500 metros del predio donde se ubica la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen, sumergido y atrapado entre las ramas de un sauce. El operativo ordenado por el magistrado federal comenzó a primera hora de la mañana con buzos tácticos y con la participación por primera vez de ocho perros entrenados para seguir rastros humanos en el agua de los Bomberos Voluntarios. Maldonado fue visto por última vez el pasado 1 de agosto durante un operativo de desalojo de la ruta nacional 40 a cargo de efectivos de la Gendarmería Nacional. COMUNICADO DE LA FISCALÍA Por la noche, la Fiscalía Federal de Esquel confirmó mediante un comunicado que aún no se tenía "conocimiento cierto" de la identidad del cuerpo encontrado en el Río Chubut, aunque precisó que miembros del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) fue convocado para "levantar todos los rastros y preservar las pruebas" en el lugar. La Fiscalía además indicó que "el hallazgo fue posible por el trabajo realizado en la zona por personal de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina" y que al sector "accedieron los familiares de Santiago Maldonado, integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), junto con personal del Juzgado Federal". El comunicado comenzaba señalando: "La Fiscalía Federal de Esquel informa que el día de la fecha (por ayer), en horas del mediodía, se halló un cuerpo sin vida en el Río Chubut, aproximadamente a 300 metros río arriba desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el día 1 de agosto de 2017". EL JUEZ TAMPOCO BRINDÓ PRECISIONES Hizo declaraciones al salir de la morgue de Esquel, donde también estuvo el hermano de Santiago Maldonado. "No podemos confirmar la identidad del cuerpo". De esa manera se expresó anoche Gustavo Lleral, el juez de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, al salir de la morgue de Esquel. "No podemos dar más datos por respeto a la familia", añadió. "Estamos trabajando, no tenemos todos los elementos", dijo Lleral, ante los periodistas presentes en el lugar. Además afirmó: "Acaba de terminar un procedimiento muy extenso. Se convocó a personal especializado de la Prefectura Naval junto con un cuerpo de bomberos voluntarios que componen binomios con perros especialistas en buscar restos humanos en el agua, que hasta el momento no se había hecho". En el lugar también estuvo Sergio Maldonado, hermano de Santiago, quien se retiró de la morgue, en su auto, sin hacer declaraciones. El cuerpo hallado ayer al mediodía en el río Chubuit fue retirado del río pasadas las 21.30 y llevado a la morgue que funciona en el cementerio de Esquel, según trascendió anoche.

Caso Maldonado: hallaron un cuerpo en el Río Chubut, pero no confirmaron su identidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: