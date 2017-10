La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/oct/2017 La historia vuelve a repetirse

José Abel Perdomo. Foto: Archivo

Alejandro Rozitchner, filósofo estrella del macrismo, junto a Marcos Peña establecieron hace un tiempo los tres valores, así lo llaman, del pensamiento PRO que son: cercanía, positividad y futuro. La cercanía está relacionada con la ilusoria idea de que el sujeto político ya no es el pueblo sino el individuo y por lo tanto debe darse una política de proximidad con los individuos, el timbreo, para que los ciudadanos tengan la sensación de que su opinión cuenta y que su suerte va a ser fruto de su propio esfuerzo individual independientemente de la sociedad en que vive para ir debilitando sus lazos solidarios. La positividad significa para sus autores que la vida es siempre bella y que merece ser vivida. Todo se puede si le ponemos ganas. El conocido "Sí, se puede". El futuro es lo único que importa, esto es descartar a la historia como explicación del presente, siendo el hoy el principio de la historia, agregando a manera de broma que todos aquellos protagonistas de nuestra historia están muertos. En este sentido deben interpretarse las declaraciones del presidente del Banco Central Federico Sturzenneger al presentar los nuevos billetes justificando que se hayan suplantado a nuestros próceres ya muertos por animales contemporáneos. Para el gobierno resulta vital hacer desaparecer, además de otras desapariciones, a la historia para que los argentinos no recuerden las épocas en que se aplicaron las mismas políticas económicas y sociales que se están llevando a cabo en nuestro país con los nefastos resultados por todos conocidos, sabiendo que las mismas políticas producen similares resultados. Quién destruyó esta pretensión gubernamental de presentarse como lo nuevo, como el gran cambio del futuro, fue el gran mentor de esta corriente de pensamiento económico y ex superministro Domingo Felipe Cavallo en una entrevista publicada por el diario El País de Madrid, donde señaló que "hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90", agregando que escribe "un informe todos los meses. Se los envío y sé que lo leen. Todos los que están en el Gobierno trabajaron en algún momento conmigo, salvo los que son muy jóvenes, entonces eran niños". Cuando se le preguntó si cree que Macri hará un ajuste después de las elecciones legislativas del 22 de octubre, Cavallo contestó, "Yo creo que sí. Si lo posterga, le puede explotar en sus propias manos". Es probable que esta idea de ocultar la historia también esté pensada para que los argentinos no se pregunten cómo fue que unos pocos llegaron a tener las enormes fortunas que hoy tienen y las mayorías populares tienen tan poco, pese a que han realizado un esfuerzo mayor de trabajo y sacrificios. Más allá de lo que diga Alejandro Rozitchner y tal como dice Enrique Cadícamo en su tango Por la vuelta, "La historia vuelve a repetirse".

