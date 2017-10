La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/oct/2017 Unidad Socialista para la Victoria:

Desde la agrupación Unidad Socialista para la Victoria de Campana expresaron su apoyo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a senadora por la provincia de Buenos Aires y también la postulación a concejal del Dr Rubén Romano. Los integrantes del Socialismo para la Victoria de Campana expresaron su apoyo para estas elecciones del 22 de octubre a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a senadora y al Dr. Rubén Romano como candidato a concejal por esta ciudad. En un comunicado de prensa, manifestaron que desde el año 2007 apoyan "este proyecto nacional y popular que piensa en el país y en todos sus habitantes, no como quienes gobiernan actualmente que lo hacen en beneficio del poder neoliberal, que solo lo hace en beneficio de unos pocos que concentran todo la economía y dejan de lado al país y su gente". "Esto ya lo vivimos y debemos tener memoria que lo hicieron los gobiernos militares de facto, o presidentes democráticos como Menem y De la Rua y ahora se repite con Macri", agrega el texto. "Hay que poner un freno a los tarifazos que pretenden seguir aplicando, para que la clase trabajadora, el comercio y las pymes se sigan empobreciendo. No sigamos tomando deuda que nunca la vamos a poder pagar y como garantía usan los bienes naturales que son los que debemos conservar y no volver a convertirnos en colonia", remarcaron. "Unidad Ciudadana es la única alternativa que puede poner freno a este festival de endeudamiento, fuga de capitales, CEOs de empresas que quieren manejar el país del mismo modo que lo hacen de donde provienen, utilizando a los ciudadanos para conseguir su voto, no para el beneficio del país, sino de las empresas y la banca", manifestaron. "En el año 2015 mintieron, y ganaron las elecciones, ahora es el momento de revertir el engaño. Por eso, desde el Socialismo para la Victoria apoyamos la lista 503", concluyeron desde esta agrupación.

Los integrantes de la agrupación Unidad Socialista para la Victoria de Campana ratificaron su apoyo a la lista de Unidad Ciudadana.



