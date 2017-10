La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/oct/2017 Ghione y Barbero analizaron el debate y contaron sus propuestas para la ciudad







Los candidatos de "Un País" se manifestaron sobre los principales puntos de discusión que se dieron en el debate televisivo. Desde el Frente "Un País", los candidatos a concejal Juan Ghione y Adriana Barbero analizaron el reciente debate televisivo que protagonizaron en Canal 15. "Cuando hablamos sobre educación, nos sorprendió escuchar al candidato oficialista (NdR: Sergio Roses) hablar de la importancia de la infraestructura y de lo que han hecho con el Fondo Educativo, información a la que nunca hemos tenido acceso. Esto es una costumbre en el gobierno, no permitirnos acceder a la información, y una vez más ha quedado demostrado. Además, ni nosotros ni los padres de los alumnos de los colegios de nuestra ciudad ven en qué se invirtieron esos 60 millones de los que hablan", señaló Ghione. "Nosotros creemos que es fundamental priorizar la educación pública, refor-mular los planes de estudio, acompañar a los jóvenes para que terminen el secundario ya que hoy la mitad de ellos no finalizan los estudios. También proponemos la creación de escuelas de oficios para que los jóvenes puedan tener una rápida salida laboral", agregó. Por su parte, Adriana Barbero remarcó la importancia de la descentralización de la salud para llevar más servicios y más especialidades a los barrios: "Hoy el hospital está saturado porque la medicina privada no funciona. Hay que agregar horas de atención a los centros de los barrios. Por otro lado, también es fundamental hacer hincapié en la prevención, y en ese marco, la creación de centros de prevención de las adicciones. Tampoco sabemos qué pasó con el tan anunciado SAME, que aún no funciona en Campana", explicó. Durante el debate, Ghione fue quien llevó adelante las temáticas de medio ambiente y seguridad. "Resalto el modelo que se utiliza en la ciudad de Tigre, que fue impulsado por Sergio Massa y logró reducir el 80% del delito. El COT (Centro de Operaciones Tigre) es el norte hacia el cual debemos apuntar, tanto en materia de seguridad como con respecto al medio ambiente, porque al integrar en un sólo lugar a las fuerzas de seguridad, emergencias médicas, bomberos, y las herramientas tecnológicas, permiten una rápida reacción ante la comisión de un delito o alguna contingencia con respecto al medio ambiente", manifestó el primer candidato de Un País. Finalmente, Barbero cuestionó la forma en que el Municipio lleva adelante las obras públicas: "Se emprenden obras millonarias que nunca se terminan o ni siquiera se realizan, y no se atienden las cuestiones urgentes. Hay muchas obras mal hechas, como la que se realizó en Otamendi, ya que se hizo asfalto sin entubar y generó que se inunde todo el barrio. Sólo realizan obras electorales pero no se resuelven en serio los problemas de la gente. Por todo lo que dijimos, es que creemos necesario construir una nueva oposición para poder controlar de qué manera se gastan los recursos públicos porque las tasas aumentan pero los servicios que el Municipio presta a los vecinos no se corresponde", cerró la segunda candidata del espacio.

Juan Ghione, primer candidato a concejal de Un Paìs, cuestionò la falta de acceso a la informaciòn sobre las obras realizadas por el Municipio.

