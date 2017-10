La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/oct/2017 Entrelazando historias







Este ambicioso proyecto surgió por la iniciativa de las bibliotecarias de las Escuelas Nº1, Nº7 Nº12 y Nº25 de Campana. Tuvo como finalidad que los alumnos intercambien vivencias según sus realidades cotidianas. Se realizaron actividades durante varios meses, cada uno en su escuela. Entre ellas fue la elaboración de un video de presentación de los alumnos e intercambio de cartas. El viernes 15 de septiembre se realizó el cierre del proyecto en la Escuela Nº 25, Martín Miguel de Güemes de la Isla Talavera. Fue un día estupendo, los nenes de segundo de la EP Nº 25 fueron los anfitriones y recibieron a todas las escuelas con muchísima emoción. Se recorrieron todos los sectores de la escuela desde la parte edilicia hasta la huerta. Se intercambiaron preguntas para conocer aún un poco más. Juan Cevallos profesor de Educación Física visitó el establecimiento. Él tiene una escuela de circo, y deleitó a todos los presentes con una preciosa función. Para bailar no hay edad, no hay condición, no se baila con los pies, se baila con el corazón!!! Todos los alumnos, acompañados por sus docentes bailaron un gato y una chacarera. Lo siguiente no estaba dentro del cronograma, pero se le ocurrió a la seño Nely, que tiene ideas fabulosas. Los chicos, escribieron mensajes sobre este encuentro, los colocaron dentro de globos y con una cuenta regresiva los lanzaron al aire ya que simbolizan Unión y Esperanza. Al mediodía llegó la hora de almorzar y ya estaba preparada la hamburgueseada, gracias a Gutiérrez y a los papás de cooperadora que vinieron a asarlas. Los nenes de segundo año representaron la obrita de Caperucita Roja, versión libre en referencia a la maratón de lectura. Para finalizar el encuentro los profesores de Educación Física realizaron campeonatos de fútbol, hándbol y vóley.



















