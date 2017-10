La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/oct/2017 Rugby:

Después de dos victorias en fila, el Tricolor perdió 45-23 como visitante ante el líder de la Segunda División. A falta de dos fechas, el CCC sigue en zona de descenso. Entonado por las victorias consecutivas logradas sobre Mercedes y Atlético y Progreso, el Club Ciudad de Campana visitó al líder San Andrés por la 24ª y antepenúltima fecha de la Segunda División de la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires) con la ilusión de sumar puntos para tratar de escaparle al descenso. Sin embargo, se topó con la lógica y cayó 45-23 como visitante. El XV Tricolor tuvo un buen arranque con un penal de Juan Calvi a los 5 minutos y un posterior try de Cristian Giles Delgui para ponerse 8-0. Pero el equipo local no tardó en reaccionar y revirtió la situación para finalizar el primer tiempo con una ventaja de 3 puntos (19-16) sobre el elenco de nuestra ciudad. En el inicio del segundo tiempo, San Andrés anotó tres tries consecutivos y estableció claras diferencias en el marcador: 38-16. Posteriormente descontó el CCC con un try de Adrián Lugo y todo se cerró con otra conquista del local para el definitivo 45-23. Ante San Andrés, el XV Tricolor formó con Mateo Codesido, Nicolás Fernández, Leonardo Vega, Federico Sfreddo, Andrés Moreno, Carlos Díaz, Gabriel Pujol, Adrián Lugo, Martín Lescano, Juan Calvi, Franco Barco, Alexis Velez, Franco Velazquez, Cristian Giles Delgui y Nazareno Alaguibe. Los suplentes, en tanto, fueron: Ariel Molina, Cristian Paz Rivarola, Leandro Francica, Nicolás Roggero, Nicolás Zacarías, Pablo Maza, Juan Cruz Passerini, Andrés Torres y Enrique Peralta. De esta manera, Ciudad se mantiene con 23 puntos en la anteúltima posición, en zona de descenso directo y a cuatro puntos de puestos de repechaje (San Marcos tiene 27). Por eso, este sábado tendrá un duelo clave cuando reciba a San José (marcha último con 20 unidades). Deberá ganar, tratar de sumar punto bonus y esperar que Areco derrote a San Marcos para salir de la zona de descenso y quedar en repechaje de cara a la última fecha. RESULTADOS 24ª FECHA: Club Argentino 33-10 Mercedes; El Retiro 17-32 Las Cañas; Varela Junior 31-7 Tiro Federal de San Pedro; Tigre Rugby 30-26 San Marcos; Areco Rugby 26-27 Los Cedros; Atlético y Progreso 39-25 San José; San Andrés 45-23 Ciudad de Campana. POSICIONES: 1) San Andrés, 105 puntos; 2) Los Cedros, 82 puntos; 3) Varela Junior, 80 puntos; 4) Areco Rugby, 78 puntos; 5) El Retiro, 75 puntos; 6) Las Cañas, 72 puntos; 7) Atlético y Progreso, 69 puntos; 8) Club Argentino de Rugby, 63 puntos; 9) Tiro Federal de San Pedro, 45 puntos; 10) Tigre Rugby, 33 puntos; 11) Mercedes Rugby, 31 puntos; 12) San Marcos, 27 puntos; 13) Ciudad de Campana, 23 puntos; 14) San José, 20 puntos. FECHA 25: Ciudad de Campana vs San José; San Marcos vs Areco Rugby; Mercedes Rugby vs El Retiro; Los Cedros vs Atlético y Progreso; Tiro Federal de San Pedro vs Tigre Rugby; Las Cañas vs Varela Junior; San Andrés vs Club Argentino de Rugby.

Partido clave. el sábado, el CCC recibirá a San José con la obligación de sumar un triunfo necesario.



