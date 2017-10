El candidato a concejal por Unidad Ciudadana, Rubén Romano, pidió a los vecinos "la oportunidad de representarlos, junto a los jóvenes que me acompañan defenderlos y cuidar sus intereses desde el Concejo". Además, confió en que "con la Democracia como principal instrumento, vamos a recuperar cada uno los derechos que este Gobierno le ha quitado a la gente". Los candidatos locales de Unidad Ciudadana viven un cierre de campaña particular, tras haber cancelado los encuentros finales y actos previos a las elecciones del Domingo, luego de la aparición del cuerpo de una persona en el Río Neuquén, coincidente con la búsqueda de Santiago Maldonado. Esta decisión se enmarca en el respeto al sufrimiento de su familia y de los miles de vecinos que se mantienen en vilo hace 80 días, desde el momento de la desaparición forzada del joven, a la espera de información que ponga luz a la verdad de los sucesos. "Lamentablemente nos toca atravesar un momento difícil como argentinos. Hay una ansiedad colectiva que reclama una vez más en nuestra historia, conocer toda la verdad. Son muchas las cuestiones que ponen en duda las libertades individuales, debilitan a las instituciones y la plena vigencia de la democracia" expresó el primer candidato a concejal, Rubén Romano. Sin embargo, para el referente de Unidad Ciudadana "los ciudadanos tenemos un rol protagónico y la oportunidad de revertir este momento doloroso donde el Estado pareciera querer condicionar cada día más las posibilidades de la gente, respondiendo con violencia y represión ante cualquier pensamiento contrario a sus decisiones. Estoy seguro que con la democracia como principal instrumento, vamos a recuperar uno a uno los derechos que este gobierno le ha quitado a la gente", confió. Acompañado por los integrantes de su lista, el candidato le habló a sus vecinos: "quiero que sepan que igual que a ustedes me preocupa lo que estamos viviendo, los aumentos, la plata que no alcanza, los tarifazos que siguen llegando, los despidos de todos los días. Y lo peor, el gran ajuste que se viene después de las elecciones". También se refirió al ámbito local, donde según sostuvo, "a espaldas de los vecinos, este gobierno avaló la instalación del primer peaje que divide en dos nuestra ciudad. Aumentó las tasas de manera desproporcionada, y como contraprestación del terrible endeudamiento externo hizo algunas obras a las apuradas, pavimento de dudosa calidad en algunos sectores, y no mucho más. Demasiado poco, para dos años de gestión, y nada de las promesas de la campaña 2015. La impresión es que hacen lo que se les indica desde otros niveles de gobierno, hacen lo que se les dice y no lo que se tenía programado para Campana". "Por eso el 22 tenemos que unirnos, tenemos que defendernos en las urnas" dijo Romano. "Más allá de a quien votaron en las PASO, es ahora el momento de ponerle un freno al gobierno. Más que nunca hoy quiero que vivamos en una país con libertad, y en una ciudad donde los campanenses seamos prioridad. Por eso vamos a llevar al Concejo el sueño de todos los vecinos: tener un país y una ciudad donde volvamos a vivir como nos merecemos" cerró.

