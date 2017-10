La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/oct/2017 Romina Buzzini:

Así lo afirmó la segunda candidata a concejal por Cambiemos durante un debate propuesto por el Colegio Armonía de cara a las elecciones legislativas del domingo. Participaron alumnos de los últimos años del secundario. La candidata a concejal por Cambiemos, Romina Buzzini, participó ayer de un debate propuesto por el Colegio Armonía de cara a las elecciones, en el que aseguró que "la gestión de Sebastián Abella le ha dado a la juventud un espacio inédito". Durante el encuentro – en el que también estuvieron presentes candidatos de 1País y UV Más Campana- la aspirante a legisladora por la lista que encabeza Sergio Roses, les explicó a los estudiantes de 4º, 5º y 6º año qué es lo que se vota este domingo, cómo funciona el HCD, y les contó que su vocación por la política comenzó durante su juventud, al ingresar en el centro de estudiantes de la escuela a la que concurría. "La gestión del intendente Sebastián Abella le ha dado a la juventud un espacio inédito", sostuvo Buzzini y, en esta línea, destacó la creación del nuevo "Espacio Campana Joven", el programa "Adolescencia Activa" y la propuesta "Campana Juega", en la que justamente estudiantes del Colegio Armonía resultaron ganadores de uno de los viajes. A su vez, agradeció a las autoridades por la invitación e hizo hincapié en la importancia de que concurran a votar. "No desperdicien la posibilidad de participar de las elecciones, porque a través del sufragio fortalecemos aún más la democracia", aseveró ante la atenta mirada de los jóvenes. Luego de responder preguntas formuladas por los chicos, Buzzini enfatizó que "en estas elecciones, Cambiemos necesita el voto de todos y mantener la mayoría en el HCD para reforzar el empuje que está teniendo la ciudad, para lo cual necesitamos concejales comprometidos y responsables, no que frenen las sesiones por falta de quórum." Y concluyó: "La ciudad no se cambia de un día para otro, pero está claro que, gracias al intenso trabajo del intendente Abella y su equipo, Campana está atravesando un proceso de transformación nunca visto en los últimos 20 años."

La candidata de Cambiemos respondió las preguntas de los alumnos.



