P U B L I C







Alejandra Dip





Luna, representa las emociones, el agua que las purifica y las limpia, trasmutación. Trabaja el perdón. Los ciclos, los cambios de estado, lo que muta. Energía maternal. Kin luna 6 marcándonos el ritmo interno- 4to día de los 10 días e portales cósmicos las emociones potenciadas!!! La energía de la LUNA, nos ayuda a aprender a perdonar. La LUNA son los ciclos, los cambios de estado, el poder moderar los estados anímicos, los ritmos, las frecuencias. TODO LO QUE MUTA; TODO LO QUE CAMBIA. La palabra lunático viene de Luna, por el cambio de humores. La LUNA, trae limpieza para nuestro campo emocional, la luna mide los ciclos, y se asocia con el agua, las mareas, las lluvias, pero también con el llanto. Los que son LUNA, más lloran más limpian! Esta energía nos dispone a lavar las heridas, a limpiar las emociones nocivas, sacarlas!! Hoy rige la luna en nuestro ritmo interno, COMO ES ADENTRO ES AFUERA, tener coherencia, entre lo que soy y lo que muestro que soy, lo que siento y lo que repercute en el afuera. La LUNA nos marca hoy el ritmo, un ritmo netamente emocional!! Hoy podemos ser un tsunami de emociones, recuerden que es día portal, y toda esta multiplicado x 13, en positivo, y si no logramos estar en eje, en equilibrio, en armonía, también potencia en negativo. Excelente día para dar y recibir consejos! la luna tiene alta intuición y es muy receptiva! no se esponjen con las energías nocivas del entorno! filtren!!!! Quitar los problemas e inconvenientes que se nos presenten a nuestro paso, es una buena opción porque es buena energía para eso! No te exijas al extremo, no controles en exceso, no te esponjes con los problemas ajenos y todo fluirá de maravillas!!! Multisensoriales y trabajando bien nuestros campos energéticos, podemos sanarnos, perdonar y perdonarnos, día para aprender y enseñar! Buen jueves para todos y si quieren llorar!! Lloren! baldeen el cuerpo emocional y el cuerpo físico estará en orden!!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/VvtwkNj4GD — alejandra dip (@turcadip) 19 de octubre de 2017

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Luna 6 - Energía del Jueves 19/10/2017 - Trecena de la Semilla

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: