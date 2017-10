La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/oct/2017 Nacional B:

Con un equipo compuesto en su totalidad por jugadores profesionales que no vienen siendo titulares en Primera, el Violeta se impuso 3-2 en Caballito con un doblete de Santiago Giordana y un golazo de Juan Manuel Mazzocchi. Luego de la derrota 2-0 como visitante frente a Atlético Rafaela y tras el empate 2-2 como local ante Almagro, Villa Dálmine consiguió ayer su primer triunfo en el actual Torneo de Reserva del Nacional al superar 3-2 a Ferro Carril Oeste. Fue en Caballito, por la quinta fecha del certamen y con un equipo compuesto íntegramente por profesionales. Es que para este encuentro, Felipe De la Riva solicitó poder darles minutos a los jugadores que no vienen participando del campeonato de Primera División, teniendo en cuenta que este fin de semana no habrá competencia por las Elecciones Legislativas. Entonces, los juveniles que integran el selectivo conducido por Raúl Balmaceda (asistente de De la Riva) fueron relegados en esta oportunidad y el Violeta presentó la siguiente formación: Sebastián Blázquez; Federico Acosta, Cristian González, Marcelo Tinari, Marcos Martinich; Federico Jourdan, Horacio Falcón, Federico Recalde, Claudio López; Santiago Giordana y Juan Manuel Mazzocchi. Por su parte, Ferro (que había vencido en sus tres presentaciones anteriores) alistó un equipo con valores juveniles, aunque varios de ellos ya con experiencia en Primera División. Dirigidos por Jorge Cordón, los 11 de Oeste fueron: Joaquín Gallardo; Federico Murillo, Nahuel Amarilla, Matías Mariatti, Lucas Ferrari; Fernando Miranda, Braian Aquino, Cristian Maidana, Leonel Álvarez; Bruno Barranco y Enzo Roggio. Y fue precisamente el local el que se adelantó en el juego por intermedio de Barranco a los 15 minutos. Sin embargo, con dos remates de media distancia de Mazzocchi y Giordana, Villa Dálmine logró dar vuelta el marcador. Ferro volvería a establecer tablas en el resultado gracias a otra conquista de Barranco a los 37 minutos, pero segundos antes del final de esa primera parte, nuevamente Giordana adelantaría al Violeta al marcar el 3-2. En el complemento no se registraron nuevos goles, por lo que lo más importante fue la decisiva intervención del arquero Blázquez para resguardar el triunfo campanense, al desviarle un penal a Leonel Álvarez a los 28 minutos del ST. De esta manera, Villa Dálmine (que adeuda su partido de la primera fecha frente a Quilmes y que ya quedó libre) suma 4 puntos en este Torneo de Reserva. Su próximo compromiso será como local frente a Los Andes, mismo rival que tendrá en el campeonato de Primera División cuando se reanude la competencia luego de las Elecciones Legislativas del domingo.

UNA RESERVA ATÍPICA. ESTA VEZ, EL VIOLETA NO PRESENTÓ EL SELECTIVO DE JUVENILES, SINO QUE APROVECHÓ EL PARTIDO PARA DARLE RODAJE A JUGADORES COMO FALCÓ, RECALDE, JOURDAN, MAZZOCCHI Y GIORDANA, ENTRE OTROS PROFESIONALES.

