La familia de Santiago Maldonado pidió ”tiempo”

Su hermano Sergio afirmó que "hasta ahora no se puede confirmar" si el cuerpo hallado en el Río Chubut es el del joven desaparecido, más allá de la aparición del DNI de Santiago. Los peritajes se realizarán en Capital Federal. Los políticos suspendieron los actos de campaña. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, advirtió este miércoles que "hasta ahora no se puede confirmar" si el cuerpo hallado en el Río Chubut es el del joven desaparecido y pidió "tiempo", hasta que finalicen los peritajes en la Ciudad de Buenos Aires. "Hasta ahora no podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago. Hay que esperar un poco e informar bien. No voy a decir si es Santiago o no porque no lo podemos identificar, más allá de que (el cuerpo) tenga algunos elementos personales. Hasta que no confirme en un cien por ciento lo voy a seguir buscando", sostuvo Sergio en una conferencia de prensa brindada en Esquel. El hombre remarcó, de todos modos, que "es raro que se haya encontrado ahí", ya que en otras oportunidades habían "pasado por esos lugares y no había nada", y confirmó que funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri intentaron comunicarse con la familia, pero que decidieron no atenderlos. Sergio confirmó que pudo reconocer "algunas prendas" de vestir en el cadáver como pertenecientes a su hermano, pero subrayó que la identificación "no tiene que ver con eso" y se mostró molesto ante la prensa por las "innumerables versiones" sobre el caso que se trasmitieron durante la jornada "sin tener en cuenta que hay una familia atrás". El cuerpo hallado en el río Chubut será trasladado a la Ciudad de Buenos Aires en las próximas horas para su identificación y autopsia, mientras se espera que del procedimiento participen todas las partes del caso, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía de Esquel. En tanto, trascendió que el cuerpo tenía en un bolsillo del pantalón el DNI de Santiago, algunas monedas y pesos, preservativos y una cachiporra. La posibilidad de que el cuerpo sea de Santiago Maldonado impactó en la política nacional y tanto el gobierno nacional como la oposición decidieron suspender sus actos de campaña en el tramo final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo. Movimientos sociales y agrupaciones de izquierda se movilizaron este miércoles a la Plaza de Mayo para pedir justicia por Maldonado, aunque la convocatoria fue rechazada por la propia familia del artesano y por organismos de derechos humanos que pidieron "prudencia" a la espera de que se conozcan mayores detalles sobre el cuerpo hallado en el Rio Chubut.

SERGIO, EL HERMANO DE SANTIAGO MALDONADO, ENCABEZÓ AYER UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN ESQUEL. CUESTIONÓ EL TRATAMIENTO DEL CASO. "Lo ocurrido es dañino para la Democracia" Así se expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en relación al caso Maldonado. "Uno no tiene más que tristeza en el alma", agregó. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló ayer que la desaparición del joven Santiago Maldonado es un caso "muy dañino para la democracia", al tiempo que pidió que "los responsables, uno por uno, asuman las responsabilidades, desde el Presidente (Mauricio Macri) para abajo". "Que los responsables, uno por uno, asuman las responsabilidades, desde el Presidente para abajo", reclamó la referente de los derechos humanos. En diálogo con Radio Rivadavia, Carlotto se refirió a la aparición de un cuerpo en el Río Chubut cerca del lugar donde fue visto por última vez el artesano de 28 años y a la posibilidad de que se trate de Maldonado: "Son noticias que eran presumibles pero no deseadas". "Uno no tiene más que tristeza en el alma. Estamos acompañando en la familia de una forma u otra. Nosotras hacemos lo que podemos. No tenemos más que el poder del dolor y de la indignación", manifestó. Consultada sobre cuál sería la postura que tomaría el jefe de Estado, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se quejó de que Macri "hasta ahora no dijo nada, no va a decir nada".

