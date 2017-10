La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/oct/2017 Juan Ghione:

”Los vecinos saben que vamos a trabajar para cuidar sus intereses”







El candidato a concejal del Frente Un País aseguró que "el actual gobierno prometió mucho", pero "hizo poco y cometió muchos errores" tanto a nivel nacional como provincial y local. Además, mostró su preocupación por lo que pueda suceder después de las elecciones. En la recta final de la campaña para las Elecciones Legislativas del domingo, el primer candidato a concejal del Frente Un País, Juan Ghione, cuestionó a la actual gestión municipal y destacó la propuesta de su espacio: "Los vecinos saben que vamos a trabajar para cuidar sus intereses", señaló. "El actual gobierno prometió mucho, pero hizo poco y cometió muchos errores, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Esos errores que remarcamos podrían haberse evitado. Sin embargo, el gobierno de Cambiemos decidió seguir adelante y dejar en una situación crítica a la gente", explicó Ghione. "Lo que más nos preocupa es lo que el gobierno no dice y esto es qué va a pasar después del 22 de octubre. Como ya sabemos, el gobierno pretende tratar reformas muy importantes como la laboral, previsional e impositiva. Todas ellas en menoscabo de los trabajadores, los jubilados, los comerciantes, las PyMES; es decir, la gente común que hoy ya se encuentra en serios problemas para llevar adelante el día a día y estas reformas van a perjudicarlos aún más. Sin embargo, Cambiemos elige no debatir públicamente estos temas", explicó el candidato local del massismo. En ese sentido, desde el Frente Un País remarcan que su objetivo es construir "una oposición fuerte pero sensata, equilibrada y dispuesta a defender los intereses de la clase trabajadora, los comerciantes, las PyMES y los jubilados". Por eso, Ghione pidió el voto de los campanenses "para poder generar en el Concejo Deliberante un espacio que controle y limite al gobierno cuando pretende tomar decisiones que los perjudiquen". "Para que sus ingresos no sigan perdiendo contra los aumentos de los servicios, los impuestos y la inflación. Pero también buscamos generar un espacio que ayude a corregir el rumbo, con propuestas claras y realizables, como las que estamos presentando. En estas elecciones, queremos que ganen los vecinos", agregó. Además, el primer candidato a concejal de Un País manifestó: "Tenemos una lista que, además de los candidatos locales, está acompañada por candidatos a legisladores provinciales y nacionales. Esto es muy importante, porque el vecino que nos vote va a tener la certeza que vamos a trabajar y a sumar esfuerzos desde todos los niveles para cuidar los intereses de los trabajadores, del comercio y la pequeña y mediana industria local, de los jubilados y de todos los que quieren tener un trabajo digno y seguridad". Finalmente, Ghione resaltó: "Necesitamos propuestas que faciliten la creación de empleo sin recortar derechos laborales, necesitamos terminar con la puerta giratoria y acercar la justicia a los ciudadanos, hay que terminar con el miedo a salir a la calle y poner las herramientas al servicio de la gente, ayudar a los jóvenes a finalizar sus estudios y tener un futuro digno, hacer que los jubilados puedan vivir como se merecen. Tenemos un equipo que sabe qué hacer y cómo resolver cada uno de estos temas. Tenemos una mirada inclusiva de la economía, un sentimiento profundamente nacional y una actitud constructiva para resolver los problemas de la sociedad. Todo esto no podemos hacerlo solos, por eso, pedimos que este domingo nos acompañen con su voto, para poder unir a los ciudadanos y lograr la ciudad, la provincia y el país que todos soñamos".

GHIONE, DIALOGANDO CON VECINOS DURANTE UNA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA EN LA AV. ROCCA.



Juan Ghione:

”Los vecinos saben que vamos a trabajar para cuidar sus intereses”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: