"Necesitamos que todos los vecinos vayan a votar con la alegría de saber que votando la lista 508 no está eligiendo solo un concejal, está eligiendo que podamos seguir adelante con todas las obras que estamos haciendo y con las que tenemos proyectadas", resaltó. El intendente Sebastián Abella junto a sus candidatos a concejales compartieron una agenda de reuniones con vecinos de distintas zonas de la ciudad, en el último día de campaña electoral. "El domingo les pedimos a los vecinos que vayan a votar, que por favor nos acompañen con su voto para seguir cambiando la ciudad. Cada voto cuenta, necesitamos que todos los vecinos vayan a votar con la alegría de saber que votando la lista 508, no está eligiendo solo un concejal, está eligiendo que podamos seguir adelante con todas las obras que estamos haciendo y con la que tenemos proyectadas", destacó el intendente. Abella pidió apoyar la lista que encabeza Sergio Roses para "evitar volver al pasado y darle un voto de confianza a su gestión y a la de la gobernadora María Eugenia Vidal". "Los vecinos están viendo que estamos haciendo las obras que no se habían hecho en 20 años y lo estamos haciendo en menos de 2. En cada barrio, en cada sector del casco urbano estamos haciendo obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos", resaltó el intendente. "Cuando hemos necesitado que se convalidaran obras importantes para la ciudad los concejales de la oposición solo han puesto palos en la rueda, por eso es vital que los vecinos voten a Sergio Roses, para que podamos seguir cambiando la ciudad juntos", concluyó.

Hoy estuve reunido con vecinos Villanueva para conversar sobre proyectos para el barrio. pic.twitter.com/3qYhrx8gFb — Sebastian Abella (@SebaAbella) 18 de octubre de 2017

