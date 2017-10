La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/oct/2017 Romina Buzzini:

”Los vecinos ven que estamos haciendo las obras que no se hicieron en décadas”







Así lo afirmó la candidata a concejal por Cambiemos tras recorrer lo que será un nuevo edificio para la Policía Local. "Los vecinos ven que estamos haciendo las obras que no hicieron en décadas", afirmó la candidata a concejal por Cambiemos, Romina Buzzini. Tras recorrer la obra en construcción de un nuevo edificio para la Policía Local, y calificarla como una propuesta "muy acertada", Buzzini, destacó que está viviendo la campaña con "muy buena recepción". "Los vecinos nos hacen notar que hay mucha esperanza, porque tienen la certeza de que el cambio se está afianzando en nuestra ciudad y eso de debe a que nos están respaldando para que podamos seguir trabajando", ponderó la candidata. Y añadió: "Tendremos una gran responsabilidad como concejales de seguir brindando las herramientas que necesita el Departamento Ejecutivo para poder seguir haciendo las obras que en Campana hacían falta y que durante mucho tiempo no se hicieron." Hacia el final de la conferencia de prensa, la integrante de la lista Cambiemos destacó que se han llevado muchas mejoras a distintos puntos de la cuidad. "Cada barrio tuvo una pequeña o gran obra que se inició en la gestión del intendente Sebastian Abella y para que eso siga, este domingo necesitamos la confianza de todos con su voto a la lista 508 completa", concluyó Buzzini.

#Ahora en Radio Dale con @SergioDRoses y La Tota pic.twitter.com/jhBxGEiMKW — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 19 de octubre de 2017 #Ahora en @fmcitycampana1 con @SergioDRoses @CambiemosCampan pic.twitter.com/4g7oZn4IS1 — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 16 de octubre de 2017

