El primer candidato a concejal de Cambiemos recorrió el barrio Don Francisco II, donde se coloca pavimento recuperado. El primer candidato a concejal por Cambiemos, Sergio Roses, visitó junto a intendente Sebastián Abella el barrio Don Francisco II donde esta semana se inició la colocación de pavimento asfáltico recuperado (RAP). Si bien el Municipio ya había completado con asfalto todas las calles de la primera etapa del barrio, ahora avanza con el mejoramiento de las últimas calles. Los trabajos alcanzarán la totalidad de las calles del barrio, muchas de las cuales no tienen nombre ya que el loteo aún no está reconocido por la Provincia. "Esperamos antes del fin de semana completar todas las calles. Queremos que aquí ya no haya calles de tierras y que los vecinos puedan vivir mejor", comentó Roses. Luego destacó que estas tareas repercuten en beneficios para los vecinos dado que se evitarán de ahora en más, el polvo durante el verano y el barro tras las intensas lluvias. "Estamos de a poco dándoles soluciones a cada barrio. Es un desafío para nosotros ir resolviendo a diario sus problemas", enfatizó el intendente Abella. "La colocación del RAP - continuó- nos permite resolver un problema. Entendemos que no es una solución definitiva en cuanto a la durabilidad, pero también sabemos que se trata de una solución inmediata y efectiva". Y Roses destacó que "son obras que mejoran mucho la economía del Municipio porque el costo promedio es mucho más barato que el entoscado". También indicó que optimiza las condiciones de transitabilidad y que este material permite evitar gastos en continuos arreglos. "Esos recursos del mantenimiento de las calles pueden destinarse a responder a otros requerimientos de los vecinos", cerró Roses, quien volvió a solicitarle a los vecinos que este domingo acompañen a la lista 508 a fin de que se puedan afianzar los cambios y las obras que ya se ven en la ciudad.

Estamos trabajando en La Josefa, colocando RAP para mejorar las calles pic.twitter.com/3jO42Fdydb — MunicipalidadCampana (@campanagov) 20 de octubre de 2017 También reparamos y colocamos RAP en la calle San Martín de Villanueva. pic.twitter.com/nXxLcPCcZs — MunicipalidadCampana (@campanagov) 20 de octubre de 2017 Continúan las tareas de colocación de RAP en el barrio El Destino pic.twitter.com/8L4P2vyiYt — MunicipalidadCampana (@campanagov) 18 de octubre de 2017 Entrevista para CVC noticias por canal 4 de Cardales pic.twitter.com/Lh91kcVbDE — Sergio Roses (@SergioDRoses) 17 de octubre de 2017

Sergio Roses:

”Estamos dándoles soluciones a cada barrio”

