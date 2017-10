La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/oct/2017 Unidad Ciudadana:

Romina Carrizo, José Insausti y Alejo Sarna son los jóvenes que acompañan a Rubén Romano en la lista local de Unidad Ciudadana y sostienen que "Roses y Cazador fueron los responsables de aprobar desde el Concejo aumentos en las tasas, recortes presupuestarios en salud y educación y hasta la instalación de un peaje". Por eso pidieron el voto el domingo: "Juntos podemos ponerle un freno y defender a los vecinos de semejantes abusos". Juntos, acompañan a Rubén Romano en la lista local de Unidad Ciudadana. Romina Carrizo, José Insausti y Alejo Sarna tienen bastante en común. Por sobre todas las cosas, forman parte de una nueva camada de dirigentes jóvenes pero experimentados en el vínculo con la ciudadanía y la defensa de los derechos que, según dicen, "el Gobierno de Cambiemos viene atacando cada día, con políticas que afectan al bolsillo pero además hieren las libertades de cada individuo, y recortan sus posibilidades de vivir en paz", coinciden. "Es un desafío que asumimos con ganas y sobre todo mucho compromiso. No somos improvisados, cada uno ha construido representatividad desde nuestros espacios para poder representar de a mejor manera a nuestros vecinos. Y esta vez, nos toca hacerle frente a un Gobierno que ha mentido en cuanto a las promesas electorales, las cuales no solo no cumplió sino que además hizo cosas que nunca mencionó hacer, como los tarifazos que estamos sufriendo" asegura Romina Carrizo, quien además integra una ONG que defiende los intereses de los usuarios de servicios básicos. No obstante, Carrizo destacó que "nuestro proyecto posibilita que podamos llevar la voz de la gente común, como nosotros, al Concejo. Y esto es importante destacarlo cuando quienes hablan todo el tiempo de cambiar, repiten recetas y alianzas que luego traen sus consecuencias. Esconden a sus candidatos detrás de un slogan, no pueden mostrar a Cazador porque es quien posibilitó con su voto avanzar contra de los intereses de los campanenses. Las verdaderas caras del oficialismo en esta elección son Roses, Macri y Cazador. Parece que el cambio que propone Roses es eternizar a Cazador en el Concejo Deliberante". "A nivel local, el Gobierno de Cambiemos no radicó una sola empresa en dos años. Pero como si esto fuera poco, fue cómplice silencioso del cierre de varias fuentes de trabajo a nivel local. Hemos sido testigos de cómo, incluso, acompañó operativos que intentaban reprimir a vecinos que reclamaban por su puesto de trabajo. Algo que jamás pensamos podía suceder en una ciudad como Campana" señala, por su parte, José Insausti. "Dos años han sido suficientes para saber cuáles son las prioridades de esta gestión, y distan mucho de las necesidades de los vecinos" confió Alejo Sarna, quien agregó: "Roses y Cazador aprobaron desde el Concejo aumentos en las tasas, recortes presupuestarios en salud y educación y hasta la instalación de un peaje. Mientras, la inflación ataca el bolsillo de todos y las posibilidades de conseguir trabajo son escasas. Por eso, queremos convocar a todos los vecinos que optaron por alternativas opositoras, para que nos acompañen este domingo y podamos construir juntos una mayoría que represente y defienda los intereses ciudadanos en el Concejo". "Hemos trabajado en muchísimos proyectos que llevaremos adelante desde el Concejo Deliberante, convencidos que nuestro aporte será radical para cambiar el rumbo de aquello que no se está haciendo bien. Desde Unidad Ciudadana impulsamos nuevas voces para representar a la gente, y defenderla. Tenemos la esperanza de contar con el apoyo de nuestros vecinos, y así lograr una nueva mayoría que vuelva a poner a Campana en el lugar que merece estar" concluyeron.

