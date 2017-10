En el cierre de la campaña para las Elecciones del domingo, el primer candidato a concejal del Frente Un País también envió su mensaje al vecino: "Queremos que nos acompañen con su voto, porque queremos que su voto tenga valor".

En el cierre de campaña, el primer candidato a concejal del Frente Un Pís, Juan Ghione, envió su mensaje al vecino de Campana de cara a las Elecciones Legislativas del domingo: "Queremos que nos acompañen con su voto, porque queremos que su voto tenga valor. Si nos acompañan, estarán votando a su favor", aseguró el referente massista.

"Somos la alternativa de mayor experiencia en Campana. En muchos de los casos vinculados a nuestra ciudad desde el nacimiento de nuestros padres, con historia peronista, con una trayectoria de honestidad indiscutida, sin tener que afrontar ninguna causa penal por parte de ninguno de sus candidatos y sin intereses contrapuestos al Estado", resaltó Ghione.

"Nuestros intereses son los de los vecinos de Campana, nuestro objetivo es que puedan vivir cada día mejor y tenemos propuestas concretas para hacerlo realidad. Queremos construir una oposición que ayude a corregir los errores del gobierno actual y que tenga como único objetivo trabajar para los vecinos", agregó.

A su vez, el primer candidato local del Frente Un País remarcó la tarea que se está realizando desde el espacio y lo que se viene de cara a las elecciones del domingo: "Durante todo este tiempo desde nuestro sector hemos desarrollado tanto en el legislativo nacional, en el provincial, como en el Concejo Deliberante un fuerte trabajo de defensa de los intereses de todos los trabajadores, la clase media, las PyMES y los jubilados. Esto lo hicimos con proyectos, presentando iniciativas que tienen la finalidad de resolver la pesada carga de los sectores más débiles. En estos años hemos recorrido la ciudad y hemos conversado con la gente, escuchando cuáles son sus problemas y sus inquietudes", señaló.

"En este marco propusimos medidas para bajar los precios de los alimentos, pusimos a disposición del Ejecutivo la utilización de herramientas para mejorar la seguridad, presentamos proyectos para generar beneficios para los comercios, las PyMES, como así también para los jubilados, como el Boleto gratuito para el transporte público", detalló Ghione.

"Lamentablemente, todos nuestros proyectos chocaron con la intransigencia del oficialismo y sus socios. Por eso es fundamental garantizar que esto no vuelva a ocurrir y nosotros somos la garantía porque desde nuestras bancas vamos a oponernos a toda decisión que perjudique a nuestros vecinos. Pero en ese camino, especialmente en Campana, además de no votar al Ejecutivo, queremos alertar a nuestros vecinos para que tengan cuidado de no votar a nuevos asociados a Cambiemos. En los últimos días el partido que se presenta como la alternativa local de autonomía, la UV Más Campana, ha vuelto a referenciarse con Cambiemos repartiendo su boleta en toda la ciudad como una alternativa al oficialismo de Roses. El mensaje es claro y no requiere de interpretaciones: Axel es Cambiemos y nada garantiza que votarlo es votar oposición, sino que por el contrario ellos mismos se definen como oficialistas", concluyó Ghione.