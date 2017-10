Ruli Galarza apeló al voto justicialista ”de verdad” y al del vecino de los barrios

"Desde que Pocho Sánchez no está más, falta esa voz en el Concejo Deliberante de Campana", le dijo a La Auténtica Defensa el primer candidato a concejal por el Partido Justicialista en el cierre de su campaña para las Elecciones del domingo.

Ya casi en el último aliento de la campaña, Raúl "Ruli" Galarza, recibió a La Auténtica Defensa en el local partidario de la calle Belgrano, para evaluar la experiencia de ser candidato a concejal en una elección inédita en la que el Partido Justicialista en la que no discute el primer lugar. "Es verdad –asume Galarza- y le puedo decir a los justicialistas de Campana que me quedé en el Partido a jugar la más difícil, pero también la más hermosa: nuestra candidatura y en esto incluyo a Marisa Chirino, a Juampi Fernández, a Blanca Águila, y a todos los que me acompañan en la lista es la candidatura de la militancia y del amor a nivel molecular por Perón y Evita. Y si me apurás, a Jorge Rubén Varela quien supo levantar el legado del Alberto Armesto, de Los que son peronistas, saben de lo que hablo. Pero ojo: no es fanatismo. Esto es racional cien por ciento. Como dice Florencio (Randazzo) estamos cumpliendo con el valor de la palabra. El que no lo entiende así, está mirando otro Partido. Y poné Partido con mayúsculas, porque hablo del Justicialista".

Evita mira joven, sonriente y triunfal desde un costado. Perón más adusto, en pose de "General", desde el otro. Una foto de ambos (esa en la que ella llora sobre el hombro de él durante el Cabildo Abierto del Justicialismo) justo está sobre la espalda del candidato. El local de la calle Belgrano es un hervidero de gente que entra y sale afiebradamente. De fondo una pegadiza cumbia que llama "a votar al Ruli" porque es "Tu vecino". Es el mismo candidato que está doblando boletas afiebradamente y pregunta sobre qué pasó en tal barrio, si ya hicieron aquello. "Poné –nos dice- que quiero un Estado presente en cada barrio. ¿Te acordás de Saadi en los ’90 cuando dijo ‘Basta de Cháchara´? Fue motivo de risa, pero esto es en serio. Sólo en La Josefa hay 8000 frentes, y en muchos casos conviven hasta 3 familias. El Estado tiene que estar presente, sobre todo con Salud, para empezar, y con los más chicos. Quiero pediatras. No todos, claro, pero muchos barrios ya son un pequeño pueblo y necesitan tener presencia médica constante y cercana. Ni hablar de generar delegaciones municipales. El Intendente tiene a su cuñado con mucha experiencia en CABA, y CABA está dividida en comunas. El Estado, hablo de la Municipalidad de Campana, tiene que estar más cerca del vecino del barrio. No hay que inventar la pólvora: sólo hay prender el fósforo donde hace falta. Y en varios barrios no vistos individualmente sino como nodos poblacionales que tienen que ser desarrollados estratégicamente. La pavimentación de la Vigalondo es un gesto en ese sentido y la aplaudo. Pero no me queda claro en qué están pensando cuando en paralelo piensan ¿invertir? al menos unos 30 millones en la Av. Rocca. No los condeno, pero hay prioridades. Muchas son urgentes. Por eso quiero ser concejal. Por eso pido el voto para mí y para quienes me acompañan. Digan lo que digan, desde que no está el "Pocho", los barrios no tienen voz ni voto. Y ese es nuestro rol prioritario, metamos o no una banca o dos o las que sean. Salud y Seguridad es lo prioritario. Transporte si me apurás. Esa no me la contó nadie, la escuché yo puerta a puerta. Pero aparte la viví porque soy del barrio. Después, hay que mirar la ciudad a 20 y a 30 años. No se puede seguir radicando industrias Clase 3 a lo loco con la excusa de dar trabajo y transformar a Campana en un Dock Sud bacán, pero Dock Sud al fin. Acordáte que, entre otras cosas, la Reserva de Otamendi en un rato se transforma en Parque Nacional. Ya no va a haber tanto libre adbedrío en algunas decisiones estratégicas. Algunas corporaciones deberán dar más explicaciones. Y los concejales también. El Partido Justicialista, y no una coalición de ocasión, tendrá que estar a la altura. De eso hablamos. Espero que el vecino de a pie, y el justicialista de alma nos acompañe. Porque sabe de qué les hablo. Es una risa: salvo el oficialismo y Axel, somos todos Justicialistas. Y a mí me preguntan por qué soy candidato por el Partido…" Galarza trata de disimular, pero vemos que se le humedecen los ojos. Agacha la cabeza, y sigue doblando boletas.