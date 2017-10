"Nosotros somos una Unión Vecinal que no representa a ningún interés nacional", destacó el candidato de la UV Más Campana. En el cierre de su campaña electoral, el primer candidato a concejal de la lista 823 de la Unión Vecinal Más Campana, Axel Cantlon, dedicó un mensaje a los vecinos, a quienes invitó a "elegir por una alternativa local" en las Elecciones Legislativas de este domingo. "Todos los campanenses tenemos la posibilidad de elegir una fuerza que verdaderamente represente los intereses de la ciudad y de sus vecinos", comentó en ese sentido. "Nuestra lista está integrada por gente de gran trayectoria en la ciudad como Rosa Funes y "Beto" Bonola, y también tenemos la fuerza de la juventud. Los barrios también están representados. Celeste Palavecino vive en Las Praderas; Nestor D´Angelo en Río Lujan; Sergio Fernández en el Lubo; y José Rapuzzi en La Josefa. También hay representantes del deporte como Pedro Ithurburu y Mauricio Balay; de la cultura como Marta Daniele y Claudio Volpi; y profesionales de diversas áreas como Alejandra Pavese y Alexis Twyford", explicó Cantlon. "Todos los otros candidatos a concejales representan los intereses de un dirigente nacional. Nosotros somos una Unión Vecinal que no representa a ningún interés nacional, solamente respondemos a los intereses de los vecinos de Campana", remarcó. "Realizamos propuestas para la totalidad de las áreas como por ejemplo la revisión del Sistema impositivo para beneficiar a los comercios e industrias locales, la reforma de la rotonda de Mc Donalds, la rescisión del contrato de ABSA, la gratuidad de los electrodependientes y reflotar la Línea 228 para competirle a Chevallier, entre otros", agregó. "La UV Más Campana es un espacio plural que pretende ser una oposición constructiva que cumpla con sus funciones principales, que son las de controlar a la gestión actual y proponer alternativas para que los campanenses podamos vivir mejor. En esta campaña propusimos una alternativa innovadora para la ciudad. Pudimos recorrer todos los rincones del partido de Campana y escuchar las necesidades y problemáticas de todos los vecinos. Quiero agradecer a todos los militantes de la UV Más Campana por el excelente trabajo realizado", afirmó Cantlon. "Nuestra querida ciudad de Campana está siendo gobernada por gente que no es de nuestra ciudad, que por lo tanto no la conoce, y maneja el 70% del presupuesto municipal. Solamente tres de los secretarios políticos de la Municipalidad son de Campana, lo cual quiere decir que el resto responde a intereses que son ajenos a los de nuestros vecinos", cuestionó el candidato. "Además de esto el municipio para realizar las obras públicas contrata a empresas que no son de Campana y que por lo tanto se llevan la plata afuera y no contratan empleados en la ciudad", agregó. "Para poder seguir adelante con la tarea que estamos realizando le pedimos a todos los vecinos que el domingo nos acompañen con su voto. Que corten boleta y apuesten por una alternativa de gente de Campana. Para esto solamente tienen que elegir la boleta de la lista nacional que deseen, cortar y retirar a los concejales de esa boleta y agregar la boleta de la lista 823 de la Unión Vecinal Más Campana. Otra alternativa para votarnos es poner en el sobre solamente la boleta corta", concluyó Axel.

