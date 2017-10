La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/oct/2017 La Unión Vecinal Más Campana amplió la denuncia por el robo de carteles







Referentes del espacio aseguraron que la camioneta utilizada pertenece a una empresa proveedora de la actual gestión municipal y que el único autorizado legalmente para conducirla es el hijo de una concejal de Cambiemos. Los últimos instantes de la campaña para las Elecciones Legislativas de este domingo tomaron alta temperatura con la ampliación de la denuncia realizada por la UV Más Campana por el robo de carteles proselitistas. Luego de sufrir el hurto de casi 60 banners de la candidatura de Axel Cantlon y el daño a otros 30 en la madrugada del pasado 2 de octubre, el espacio vecinalista brindó ayer datos que apuntan contra allegados al oficialismo. Fue durante una conferencia de prensa encabezada por el concejal Carlos Gómez, quien explicó que a través de la patente lograron identificar a la camioneta Toyota Hilux blanca que se observa en las imágenes de las cámaras de monitoreo retirando la cartelería: "Pertenece a una empresa proveedora del Municipio de Campana desde principios de 2016. O sea: a partir de esta nueva gestión. No fue proveedora antes. Y durante 2016 facturó casi 2 millones de pesos". Se trata, según reveló, de la empresa Maderera del Sol, ubicada en el Km 56 de la ruta Panamericana, en la localidad de Loma Verde, partido de Escobar. "Y nos llamó poderosamente la atención que la única cédula azul (del vehículo) está a nombre de un hijo de una concejal del oficialismo", agregó Gómez en referencia a Mariano Hernán Folch (a quien mencionó con nombre y apellido) y a la edil Silvia Balsells (electa en 2013). Los datos brindados por Gómez fueron obtenidos por la UV Más Campana a partir de un pedido de Informe de Estado de Dominio presentado ante la Dirección de los Registros Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. "Está todo el material en la Justicia y esperamos tener novedades muy pronto", expresó Gómez en relación a la causa que tramita el fiscal Matías Ferreiros de la UFI 2 de la Departamental Zárate-Campana. "Uno suponía de dónde podía provenir (la maniobra) y ahora queremos que se expida la Justicia", agregó. "Estamos esperando que se arbitren los medios para que se haga el peritaje judicial para la causa", explicó por su parte la Dra Rosa Funes, quien patrocina la causa y es, además, segunda candidata a concejal por la lista que encabeza Axel Cantlon. A su vez, desde la UV Más Campana le pidieron a la Justicia que amplíe el requerimiento de imágenes al CIMoPU y que realice también el pedido correspondiente para obtener datos de los lectores de patentes para poder identificar a un automóvil negro (que sería un Fiat Palio) que circulaba y actuaba junto a la camioneta blanca. "Lo importante es que no haya impunidad y que esta ciudad, el día de mañana, sea modelo en esto. Que no haya apadrinados o entenados sería un orgullo para mí como campanense", remarcó Funes.

EL CONCEJAL CARLOS GÓMEZ Y ROSA FUNES ENCABEZARON AYER UNA CONFERENCIA DE PRENSA PARA BRINDAR DETALLES DE LA AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA.



