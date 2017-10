La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/oct/2017 El Panóptico:

¿Cuándo, mi vida, cuándo?

Por Fabiana Daversa







" Aprovechá la edad que tenés...", dijo una madre al oído de su hija en el cumpleaños de quince. Y remató "Ésta es la mejor etapa de la vida". "Recién empezaste a vivir y ya te metiste en líos?" rezongó un padre, mientras disfrazaba su cara de enojo detrás del diario, cuando supo que su hijo de veintidós había embarazado a la novia. "Murió con treinta y cinco, recién había comenzado su vida", lamentaba una señora a otra, mientras tiraba del carrito del supermercado. "La vida comienza a los cuarenta", dijo Mafalda y trascartón se lamentó que la hubiesen mandado con tanta anticipación. "A los cincuenta, empecé a vivir" dijo Shirley MacLaine en la década del ochenta, promocionando su libro Dancing in the Light, convirtiéndose en la portavoz de las mujeres que se animaron a salir del táper de la juventud eterna. Hace poco recibí un mensaje en la computadora, diciendo que la vida empieza verdaderamente a los sesenta, ya que es la época de la cosecha, hijos grandes, jubilación al alcance de la mano, viajes. Los setenta de la cantante Tina Turner dejan con la boca abierta a más de uno y a los ochenta y cuatro Fauja Singh, el maratonista más longevo de la historia, empezó a correr. Abandonó en el 2013, a los ciento un años, en el maratón de Hong Kong. Uno puede despertar después de haber dormido una larga siesta, pero no nos ilusionemos, panópticos: comenzar a vivir es empezar a tomar conciencia que se puede ser un poco más feliz cada día.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez Blog de la autora: fabianadaversa.com

