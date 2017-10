La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/oct/2017 Fuertes operativos de seguridad en los barrios Villanueva y Lubo







Participaron fuerzas locales, provinciales y nacionales. Un hombre que intentó evadir los controles quedó detenido. Extraños atacaron a tiros a la Policía en O`Higgins y Chiclana, aunque no hubo heridos. Fuerzas de seguridad desplegaron dos fuertes operativos de prevención y saturación este jueves por la noche en los barrios Villanueva y Lubo, que terminaron con el secuestro de autos y motos, junto con la detención de una persona que intentó evadir los controles de seguridad. El primer procedimiento se llevó a cabo en Villanueva, donde las fuerzas intervinientes se apostaron en todos los puntos de ingreso y egreso del barrio. Mientras Policía Local, Prefectura, Caballería Campana, Infantería, la Dirección de Tránsito municipal y el CIMOPU supervisaban la circulación de vehículos, deteniendo al azar a sus conductores y pidiendo documentación, el Grupo Prevención Motorizado dependiente de la Superintendencia de Seguridad Vial bonaerense patrullaba el interior. Las operaciones fueron coordinadas por la Comisaría Primera de calle Rawson. Un sujeto que intentó saltearse el control fue perseguido por los efectivos policiales hasta una vivienda cercana. Sin embargo, cuando estaba siendo reducido, un grupo de desconocidos comenzó a efectuar disparos contra la Policía, que decidió no corresponder el fuego por la presencia de varios vecinos en las inmediaciones. No se registraron heridos. Los autores de los disparos no pudieron ser atrapados. El que sí quedó detenido fue el hombre que intentó escapar del operativo: entre sus ropas se le encontró picadura de marihuana, por lo que, además de resistencia a la autoridad, fue acusado de violar la Ley 23.737 de tenencia de drogas. Posteriormente, los controles se trasladaron al barrio Lubo. En total, se secuestraron varios automóviles y motos por presentar diversas irregularidades. Sus conductores fueron demorados. Desde Comisaría Primera de Campana confirmaron a LAD que los operativos van a continuar "al menos" con una frecuencia mensual.

DIFERENTES MÓVILES DE FUERZAS DE SEGURIDAD, APOSTADOS ANOCHE EN LA ZONA DE INGRESO AL BARRIO VILLANUEVA, EN EL CRUCE DE AVENIDA RIVADAVIA Y CHACABUCO.





PERSONAL DE PREFECTURA CONTROLANDO LA DOCUMENTACIÓN DE MOTOCICLISTAS.





SECUESTRARON VARIOS AUTOS Y MOTOS POR DIVERSAS IRREGULARIDADES.





DIFERENTES FUERZAS PARTICIPARON DE ESTOS PROCEDIMIENTOS.

Se realizaron importantes operativos de seguridad, estáticos y dinámicos, en los barrios Lubo, Villanueva y San Cayetano. pic.twitter.com/rsap0FhNG5 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 20 de octubre de 2017

