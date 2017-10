La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/oct/2017 Hoy, tributo a The Beatles en Bisellia Teatro Bar







En un homenaje a la banda inglesa, Mariano Alberti (guitarra), Jorge Bogliotti (batería) y Rubén Ramos (bajo) sumergen las canciones de The Beatles bajo un filtro que tiene como esencia principal el jazz, la improvisación y la impronta personal de cada uno. Desde hace varios años Mariano Alberti, músico de la vecina ciudad de Zárate, viene celebrando la música del Jazz y de The Beatles con su "Beatles Jazz Tribute", una formación que nació cerca del 2007 junto a músicos de General Roca (Río Negro) y que hoy cuenta con músicos de Zárate y Campana y algunos invitados especiales que participarán también de la presentación de esta noche en Bisellia Teatro Bar Campana. Recién llegado de una gira por el interior donde se presentó en diversos escenarios de las provincias de Río Negro y Neuquén, y a punto de lanzar su primer material, el músico inquieto y en constante búsqueda presenta nuevas versiones apostando a nuevos sonidos. En un sentido homenaje a la banda inglesa, Mariano Alberti (guitarra), Jorge Bogliotti (batería) y Rubén Ramos (bajo) sumergen las canciones de The Beatles bajo un filtro que tiene como esencia principal el jazz, la improvisación y la impronta personal de cada uno. Con diversos climas el repertorio cuenta con diversidad de ritmos como el funk, el blues, el latin jazz, el bossa, el swing. Los invitados especiales para esta noche tan especial son Vinicius Magalhaes (piano) y Rubén Álvarez (trompeta). Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Einstein (Av. Mitre 933), mientras que en la puerta de Bisellia Teatro Bar (Estrada 718) se venderán a partir de las 21 horas. Para más info, comunicarse al 03487-425698 o por WhatsApp al 3487-540530.



Hoy, tributo a The Beatles en Bisellia Teatro Bar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: