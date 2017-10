Será a partir de las 10 de la mañana. Habrá también competencia para chicos de hasta 16 años.

Mañana, a partir de las 10 de la mañana, se disputará una nueva edición del Gran Torneo Abierto de Ajedrez "Salvador Calí", que organiza la Escuela del Club Náutico Zárate.

Las categorías Sub 8; Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 jugarán por el sistema suizo a 6 rondas, sin tiempo límite de reflexión para cada partida. El certamen será dirigido por el árbitro internacional Edgardo Cavagna y tendrá premios para los diez mejores clasificados en cada una de las categorías.

En tanto, el Torneo Abierto "Salvador Calí" para todas las edades y niveles de juego se disputará por el sistema suizo a seis rondas con 15 minutos por jugador a finish.

La premiación serán copas para el podio de la Clasificación General; para el mejor jugador de la Segunda y Tercera Categoría; para el Mejor Mayor de 55 años; para el Mejor Juvenil; la Mejor Mujer; y el Mejor Socio del Club Náutico Zárate.

Las inscripciones se reciben en forma gratuita hasta 30 minutos antes del horario establecido para el comienzo.

Para más información, comunicarse con la Secretaría de Deportes del club al 03487-426112 o con el profesor Fernando Romano al teléfono 03489-15-680299.