Igualó 2-2 como visitante frente al SIC "C" y complicó su permanencia en la Primera E del Torneo Metropolitano. La Primera Damas del Campana Boat Club sigue sin poder ganar en la segunda fase de la temporada del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped y, de esa manera, complicó su permanencia en la Primera E. Es que el pasado domingo igualó 2-2 como visitante frente al San Isidro Club "C" y se mantuvo en la 11ª y anteúltima posición con 3 puntos. En esta oportunidad, por la octava fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F", los goles de las campanenses los hicieron Bárbara Brezzi y María Eugenia Díaz, mientras que para las locales convirtieron Luciana María Nahuel y María Catalina Rodríguez Turano. Para este cotejo, el plantel Celeste fue conformado por Romina Guerrero (arquera), Agustina Mayer (capitana), Vanesa Águila, Bárbara Brezzi, Candela Corrata, Julieta Dabusti, Melina Dabusti, María Eugenia Díaz, Paula Fernández, Sofía González, Agustina Ibáñez, Jorgelina Iparraguirre, Fátima Lievtier, Florencia Núñez, Camila Pérez Johanneton, Damiana Pinto, Constanza Santini, Camila Tenembaum. Esta Reubicación "E-F" se disputa en cuatro zonas de 12 equipos. Los nueve primeros de estas cuatro zonas competirán en 2018 en la categoría "E", mientras que los que terminen antepenúltimos, anteúltimos y últimos lo harán en la "F". Por eso está complicado el CBC: con sus tres puntos quedó a seis de San Cirano, equipo que se encuentra en el 10º lugar, y a siete de Santa Bárbara "D" y Belgrano "C", que ocupan el 8º y 9º puesto. Por la próxima fecha (9ª y antepenúltima de esta segunda fase), las chicas del Boat Club recibirán el sábado 28 a Los Andes, uno de los escoltas de la Zona 2. Además, también jugarán: Santa Bárbara ´´D´´ vs. San Isidro Club ´´C´´; Liceo Naval ´´B´´ vs. Pucará ´´C´´; Pueyrredón vs. Club Universitario de Buenos Aires ´´B´´; San Cirano ´´B´´ vs. Belgrano Day School; y Almafuerte vs. Belgrano Athletic Club ´´C´´. RESULTADOS 8ª FECHA: Belgrano "C" 4-1 Santa Bárbara "D"; Belgrano Day School 1-1 Almafuerte; CUBA "B" 0-0 San Cirano "B"; Pucará "C" 1-4 Pueyrredón; Los Andes 3-2 Liceo Naval "B"; y SIC "C" 2-2 Campana Boat Club. POSICIONES: 1) Liceo Naval, 19 puntos; 2) Los Andes, 15 puntos; 3) Belgrano Day School, 15 puntos; 4) San Isidro Club "C", 14 puntos; 3) CUBA "B", 13 puntos; 6) Pueyrredón, 12 puntos; 7) Almafuerte, 12 puntos; 8) Belgrano "C", 10 puntos; 9) Santa Bárbara "D", 10 puntos; 10) San Cirano "B", 9 puntos; 11) Campana Boat Club, 3 puntos; 12) Pucará "C", sin puntos. DIVISIONES INFERIORES El domingo, además de la Primera, también jugaron el resto de las categorías del Campana Boat Club, que registraron los siguientes resultados: -Intermedia: derrota 3-0. -Quinta División: derrota 5 a 1 (gol de Lucia Barczyasky) -Sexta División: victoria 2 a 1 (goles de María Luz Balerio Echeverría y Julieta Cossali) -Séptima División: victoria 3 a 1 (María Luz Balerio Echeverría, María Del Pilar González y Azul Montero). -Octava División: victoria 6 a 2 (Milagros Cerutti -3- y Guillermina Izzi -3-). -Novena División: derrota 7 a 6 (Ana Paula Galiano Juroczko -2-, Milagros Gil -2- y Francisca Paredes -2-)

