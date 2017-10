La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/oct/2017 Básquet Provincial:

En busca de la recuperación, el Tricolor enfrentará desde las 21 horas al elenco nicoleño, uno de los líderes de la Zona 3. Esta noche se pondrá en marcha la segunda rueda de la primera fase del Torneo Provincial de Clubes 2017/18. Y en ese marco, el Club Ciudad de Campana estará presentándose como visitante frente a Somisa de San Nicolás desde las 21 horas. Para el Tricolor será la revancha de la derrota sufrida en la primera fecha, cuando cayó 84-74 en el gimnasio de Chiclana 209. Y también la posibilidad de triunfar en terreno nicoleño, donde el pasado viernes fue superado 82-74 por Regatas. Justamente, ambos equipos de San Nicolás son los líderes de la Zona 3 con cuatro victorias y una derrota. En tanto, Ciudad comparte la tercera posición junto a Sportivo Pilar con récord de 2-3, mientras que Astillero Río Santiago (de Ensenada) está último con registro de 1-4. Esta primera fecha de la segunda rueda de la Zona 3 se completa con el juego que disputarán Astillero Río Santiago y Regatas en San Nicolás y con la visita de Sportivo Pilar a Colón de Chivilcoy en el partido interzonal 3-4. RESULTADOS 5ª FECHA ZONA 1: Independiente de Tandil 68-78 Sarmiento de Coronel Suárez; Racing de Olavarría 90-65 Unión y Progreso de Tandil. ZONA 2: Gimnasia de Pergamino 91-65 Juventud Unida de Cañuelas; Ciudad de Saladillo 88-85 Los Indios de Junín. INTERZONAL 1-2: Hogar Social de Berisso 77-78 Estrella de Bahía Blanca. ZONA 3: Astillero Río Santiago 69-88 Sportivo Pilar; Regatas de San Nicolás 82-74 Ciudad de Campana. ZONA 4: Atenas de La Plata 70-60 Colón de Chivilcoy; Defensores Unidos 91-80 Independiente de Zárate. INTERZONAL 3-4: Defensores de Villa Ramallo 65-83 Somisa de San Nicolás. POSICIONES ZONA 1: 1) Sarmiento de Coronel Suárez (5-0), 10 puntos; 2) Racing de Olavarría (3-2), 8 puntos; 3) Estrella de Bahía Blanca (3-2), 8 puntos; 4) Independiente de Tandil (2-3), 7 puntos; 5) Unión y Progreso de Tandil (0-5), 5 puntos. ZONA 2: 1) Gimnasia de Pergamino (5-0), 10 puntos; 2) Juventud Unida de Cañuela (3-2), 8 puntos; 3) Los Indios de Junín (2-3), 7 puntos; 4) Hogar Social de Berisso (1-4), 6 puntos; 5) Ciudad de Saladillo (1-4), 6 puntos. ZONA 3: 1) Somisa de San Nicolás (4-1), 9 puntos; 2) Regatas de San Nicolás (4-1), 9 puntos; 3) Ciudad de Campana (2-3), 7 puntos; 4) Sportivo Pilar (2-3), 7 puntos; 5) Astillero Río Santiago (1-4), 6 puntos. ZONA 4: 1) Atenas de La Plata (5-0), 10 puntos; 2) Defensores Unidos (4-1), 9 puntos; 3) Colón de Chivilcoy (1-4), 6 puntos; 4) Independiente de Zárate (1-4), 6 puntos; 5) Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (1-4), 6 puntos. PARTIDOS 6ª FECHA ZONA 1: Racing de Olavarría vs Estrella de Bahía Blanca; Independiente de Tandil vs Unión y Progreso de Tandil ZONA 2: Ciudad de Saladillo vs Hogar Social de Berisso; Gimnasia de Pergamino vs Los Indios de Junín. INTERZONAL 1-2: Juventud Unida de Cañuelas vs Sarmiento de Coronel Suárez. ZONA 3: Astillero Río Santiago (Ensenada) vs Regatas de San Nicolás; Somisa de San Nicolás vs Ciudad de Campana. ZONA 4: Defensores Unidos vs Defensores de Villa Ramallo; Atenas de La Plata vs Independiente de Zárate. INTERZONAL 3-4: Colón de Chivilcoy vs Sportivo Pilar.

