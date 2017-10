La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/oct/2017 Centros de Votación en Campana, quiénes pueden votar y con qué documentos









La Policía y el Ejercito, listos para custodiar la votación de mañana El operativo en nuestra ciudad. La Policía bonaerense estará encargada de la seguridad externa de los centros de votación, con el Ejercito supervisando lo que suceda en el interior. La bonaerense tendrá bajo su responsabilidad total únicamente la Escuela Nº9, donde están llamados a sufragar los ciudadanos extranjeros. La tarea de la Policía comenzará hoy bien temprano, custodiando junto al Ejercito la repartición de las urnas por cada uno de los 30 centros de votación habilitados en Campana. El domingo actuará en los perímetros de los centros de votación, asistiendo a los vecinos y actuando en tareas de prevención delictiva. Finalizada la votación, un móvil policial acompañará a los delegados del Correo en la recolección de las urnas y los telegramas. Al otro día, será también obligación policial escoltar el transporte de dicha documentación hasta la ciudad de La Plata. Todo el operativo está coordinado por la Comisaria Primera de Campana. NOTICIA RELACIONADA: Con el foco puesto en la fiscalización, las listas locales últiman detalles para las Elecciones En nuestra ciudad habrá 224 mesas repartidas en 30 distintos centros de votación. Los lugares escogidos son: Escuela Primaria Nº8; Escuela Secundaria Nº6 (Normal), Escuela Primaria Nº16, Escuela Primaria Nº2, UTN Facultad Regional Delta, Colegio San Roque, Escuela Primaria Nº19, Escuela Secundaria Nº2, Instituto Formación Docente Nº15, Escuela Primaria Nº5, Escuela Primaria Nº15, Escuela Primaria Nº7, Escuela Primaria Nº23, Escuela Primaria Nº10, Escuela Primaria Nº29, Escuela Primaria Nº12, Escuela Primaria Nº20, Escuela Secundaria Nº3, Colegio Dante Alighieri, Escuela Primaria Nº17, Escuela Primaria Nº22, Escuela Primaria Nº27, Escuela Primaria Nº18, Escuela Secundaria Nº16, Colegio Santo Tomás de Aquino, Escuela Primaria Nº3, Escuela Primaria Nº14, Escuela Secundaria Nº13, Escuela Primaria Nº6 y en la Escuela Primaria Nº1. Quiénes pueden votar: Los argentinos mayores de 16 años y los argentinos naturalizados desde los 18 años, siempre que figuren en el padrón electoral y exhiban documento habilitante. También podrán votar los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva y los argentinos residentes en el exterior que se hayan inscripto para votar. Quiénes no están obligados a votar: Los jueces y sus auxiliares que por disposición del Código Electoral deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto electoral. Quienes el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deban votar y lo justifiquen en la comisaría más cercana. Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, siempre y cuando cuenten con el certificado médico. El personal de organismos y empresas de servicios públicos que deban realizar tareas que le impidan asistir a votar. Cuáles son los documentos habilitados para votar: Libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI celeste y el nuevo DNI tarjeta. No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. Constancia de voto: El presidente de mesa le entregará al elector una constancia de emisión del sufragio en la que constan los datos del elector y la firma del presidente de mesa. Dicha constancia se encuentra adherida al padrón mediante un troquelado y una vez que el elector firma el padrón y el presidente firma el troquel, lo desprende y lo entrega junto con el documento. Horario: Las elecciones comienzan a las 8 y cierran a las 18. Si hubiera electores esperando para votar a la hora del cierre del comicio, las autoridades de mesa deberán dejar la mesa abierta hasta que vote el último elector en la fila.

SE PUEDE CONSULTAR EL LUGAR DE VOTACIÓN EN EL SITIO WEB WWW.PADRON.GOB.AR El Gobierno Nacional prevé "una elección transparante y confiable" El secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, resaltó este viernes que el domingo habrá "una elección transparente y confiable", al tiempo que auguró un "aumento en el nivel de participación" en comparación con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. "Está todo dado para que tengamos una elección muy transparente y confiable", sostuvo el funcionario nacional. En conferencia de prensa en el Archivo General de la Nación, Pérez recordó que el escrutinio provisorio fue y será "auditado y controlado por fiscales informáticos" para "dar transparencia al proceso" y ratificó que "a las 21 comenzará la difusión de los resultados" con actualizaciones cada cinco minutos. "Tenemos expectativa de que en esta elección podamos tener un proceso de carga un poco más rápido que en la anterior, aunque en agosto fue la más rápida que hubo. Hemos incorporado innovaciones, mejorado la logística, puesto más centros de transmisión, scanners de transmisión y otras herramientas que creemos que le darán mayor agilidad al proceso del escrutinio provisorio", agregó. Consultado respecto a la posibilidad de que se realicen amenazas de bomba en los centros de votación, Adrián Pérez destacó que el domingo habrá "un despliegue de 106 mil efectivos que van a garantizar la seguridad en la elección" y aseguró que ese tipo de hechos "no se trata de una broma, sino de un delito grave que está tipificado en el Código Penal y tiene sanción". "Si existe alguna amenaza, habrá rigurosidad en la persecución penal y la investigación que corresponde porque estaríamos ante hechos graves como intimidación pública, que se agrava por ser en el marco del proceso electoral. En caso de que suceda, se activa un protocolo que existe y origina un procedimiento especial que tiene que ver con la evacuación de la escuela, la revisión del establecimiento para luego volver a llevar adelante el proceso electoral", precisó. También estuvieron el director nacional electoral, Fernando Álvarez Álvarez; el gerente del Servicio Electoral del Correo Argentino, Rolando Visconti; y el comandante general Electoral, Carlos Pérez Aquino.

