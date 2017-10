La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/oct/2017 La Escuela Técnica Luciano Reyes competirá en la Olimpíada Nacional de Electrónica









HARDWARE LIBRE Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Sirve tanto para controlar un elemento, como por ejemplo un motor que nos suba o baje una persiana basada en la luz existente es una habitación, gracias a un sensor de luz conectado al Arduino, o bien para leer la información de una fuente, como puede ser un teclado, y convertir la información en una acción como puede ser encender una luz y pasar por un display lo tecleado. Tres genios campanenses, alumnos del establecimiento de nuestra ciudad, ganaron el derecho luego de superar la instancia provincial, días atrás, en Mar del Plata. La competencia será la semana entrante en Capital Federal. Los tres jóvenes cursan el 7º año con Orientación Electrónica de la Escuela de Educación Técnica Luciano Reyes de nuestra ciudad y por estos días se han transformado en verdaderas celebridades dentro del colegio tras lograr el 6to puesto en la instancia provincial de la primera Olimpíada Nacional de Electrónica organizada por el Ministerio de Educación de la Nación y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Ellos son Gonzalo Caballero, Ezequiel Melgarejo, y Lucas Maidana. Ellos tres, junto a dos colegios de Lomas de Zamora, uno de Vicente López, otro de José C. Paz y otro más de San Nicolás, lograron una plaza para competir por algo así como la "Medalla de Oro Argentina en Electrónica", luego de dos intensas jornadas de 8 horas de competencia en Mar del Plata. "La exigencia es alta y por supuesto no pueden utilizar ni los teléfonos para buscar por internet: son ellos con sus conocimientos y creatividad. A mí sólo me toca entrenarlos, acompañarlos hasta la competencia, y luego esperarlos en el hotel", explica el profesor Ulises Vela, quien además es egresado de la misma Luciano Reyes, trabaja de programador y este año se recibe de Analista en Sistemas. Para ganarse el pase a la final nacional, Gonzalo, Ezequiel y Lucas compitieron contra otros 60 colegios a partir de consignas y problemas a resolver utilizando plaquetas micro-controladas embebidas, conocidas en el ambiente de la electrónica como Arduino. "Son como pequeños PLC, y las consignas pasan por lograr controlar equipos a partir de necesidades específicas simuladas. Por ejemplo, uno de los problemas planteaba que una municipalidad necesitaba automatizar y controlar una serie de parámetros en varios natatorios cerrados, con el fin de racionalizar energía", explica Vela. Ahora, el profesor y sus tres alumnos viajarán este lunes a Capital Federal, donde permanecerán una semana. Serán 3 jornadas de 8 horas de competencia pura en el INET. "No existe –concluye el profesor- un manual oficial para trabajar con la tecnología Arduino. Eso hace más interesante la competencia, y más valioso lo alcanzado por los chicos. Todos en la escuela estamos muy orgullosos de ellos", concluye el profesor y "DT" de los 3 olímpicos campanenses.

Gonzalo Caballero, Ezequiel Melgarejo y Lucas Maidana junto al profe Vila, egresado del EET Nº 1.





Los tres alumnos olímpicos de la luciano Reyes y el profe Vila, quien también es egresado del establecimiento público



