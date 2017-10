La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/oct/2017 Caso Maldonado: el cuerpo hallado es el de Santiago







Estamos convencidos de que es Santiago", señaló ayer su hermano Sergio tras la autopsia. "Reconocimos los tatuajes", agregó. Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, desaparecido el pasado 1 de agosto tras un operativo de la Gendarmería en la ruta 40, aseguró ayer, tras la autopsia, que la familia reconoció por los tatuajes el cuerpo hallado este martes en el río Chubut. "Pudimos mirar el cuerpo, reconocimos los tatuajes de Santiago. Estamos convencidos de que es Santiago", sostuvo. Sin embargo, destacó que la familia esperará los resultados de la autopsia, que estarán en los próximos días. "Pudimos mirar el cuerpo, reconocimos los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago", dijo a la prensa Sergio Maldonado en la puerta de la morgue judicial. "Falta, recién se va a empezar a peritar. Lo único que se hizo ahora es presentar el cuerpo", sostuvo. "En unos días va a estar el resultado final, con las muestras de ADN y la confirmación real", agregó. "Seguiremos investigando para que se sepa la verdad y tener Justicia", concluyó. El cadáver fue hallado el martes al mediodía durante un rastrillaje de buzos de la Prefectura Naval y perros del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en el río Chubut, a unos metros de la guardia del Pu Lof de la comunidad mapuche. Fue retirado del lugar por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y luego fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, donde se lleva a cabo la autopsia. Silvina Ávila, a cargo de la Fiscalía Federal de Esquel, había detallado que el cadáver fue encontrado boca abajo sobre ramas de sauces en la margen de la ribera más cercana a la ruta 40, a unos 300 metros de donde ocurrió la persecución entre gendarmes y miembros de la comunidad mapuche el 1 de agosto. MÁS DE DOCE HORAS DE AUTOPSIA La autopsia sobre el cuerpo de Santiago Maldonado, quien fue hallado el martes en uno de las márgenes del río Chubut, comenzó ayer después de las 9.30 y finalizó antes de la medianoche. Llevó más de 12 horas. Al salir de la morgue judicial, el juez Gustavo Lleral -que lleva la causa de la desaparición del joven de 28 años-, dijo: "Como ya es de público conocimiento se determinó que esa persona es Santiago Maldonado". Y agregó: "Gracias a esta pericia se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo". En ese sentido, el magistrado afirmó que "todos los peritos que participaron estuvieron de acuerdo en concluir sobre ello". Lleral explicó que lo que resta ahora es averiguar la causa de la muerte de Maldonado y que, para ello, "debemos esperar que se produzcan los resultados complementarios. Habrá que esperar más de dos semanas. Puede haber resultados que se vayan acercando con anticipación". El juez aseguró que la prueba científica de la cual participó fue conducida por el Cuerpo Médico Forense y que "participaron más de 55 personas en la sala y 30 afuera. Entre ellas hubo veedores y peritos de parte". Sobre el momento en el que los familiares de Santiago pudieron reconocer el cuerpo, Lleral explicó que "fueron invitados en el momento en que hubo oportunidad para hacer un reconocimiento de su cuerpo". Asimismo, precisó que el joven fue identificado por "los rastros papilares que se pudieron obtener".

SERGIO, HERMANO DE SANTIAGO, CONFIRMÓ LA NOTICIA EN LA PUERTA DE LA MORGUE JUDICIAL. "Nadie podrá sacarnos de la cabeza que se podría haber hecho mucho más y mucho antes" La familia Maldonado difundió ayer un comunicado tras confirmar la identidad del cuerpo. "Las circunstancias del hallazgo nos generan muchas dudas", reiteraron. "El cuerpo encontrado en el Río Chubut es el de Santiago". Así comienza el comunicado de la familia Maldonado que se difundió ayer a través del Facebook "Aparición con Vida de Santiago Maldonado - Oficial". Luego, el texto continúa de la siguiente manera: La incertidumbre sobre su paradero ha terminado. El calvario que nuestra familia inició el mismo día en que supimos de su desaparición no terminará hasta obtener Justicia. Muy poco podemos decir sobre nuestros sentimientos ante la confirmación de la identidad de Santiago: este dolor no sabe de palabras. Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos generan muchas dudas. Creemos que es el momento de avanzar con firmeza en la investigación y dejar trabajar sin presiones al Juez Lleral. Necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. Todos. No sólo quienes le quitaron la vida sino los que, por acción u omisión, colaboraron en el encubrimiento y perjudicaron el proceso de búsqueda. Estábamos en lo cierto al reclamar por la inacción, ineficacia y parcialidad del Juez anterior en la tramitación de la causa. Nos sigue resultando inexplicable la negativa del Gobierno Nacional ante el ofrecimiento de colaboración de expertos de la ONU, de comprobada experiencia internacional. Nadie podrá sacarnos de la cabeza que se podría haber hecho mucho más y mucho antes. A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, a las personas que nos han acompañado en las marchas por Santiago, les pedimos que sigan manteniendo el reclamo por Justicia, con más fuerza que nunca y en paz. A las fuerzas políticas, que hagan el mayor esfuerzo para apoyar y garantizar todas las acciones que nos ayuden a encontrar la Verdad y lograr Justicia. La muerte de Santiago no debe ser motivo de divisiones o pujas interesadas. Nadie tiene derechos sobre el dolor de esta familia, para la que pedimos respeto. Por Santiago, por nosotros.

Caso Maldonado: el cuerpo hallado es el de Santiago

