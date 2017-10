La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/oct/2017 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Mono 8 - Energía del Sábado 21/10/2017 - Trecena de la Semilla

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





Mono, es la magia que habita en nuestro corazón de niño, redescubrirla, sanar heridas de cuando éramos pequeños. Sano fluir sexual. Trabaja la flexibilidad. Disfrute. Optimismo. Transformación Kin mono 8 guiado por el águila 6to día de portales cósmicos, la energía sigue en alza, multiplicada x 13. EL 6TO DE 10 PORTALES, muchos lo sienten en las articulaciones, a unos los energiza, a otros los aplasta. Puede haber dolores de cabeza, tanta energía a veces abruma. Calma amigos, meditemos, relajemos, ¡ommmmmmmmmmm!¡aprovechemos esto que nos provee el universo y usémosla a nuestro favor! EL MONO EN LA REALIDAD, mono galáctico, guiado por el águila, que nos ayuda a amplificar la mirada, el poder de la visión, nos guía. El MONO viene a influenciarnos con esta energía para que podamos estar optimistas, ver posibilidades aunque a veces el entorno pareciera no proponerlas, ¡El Mono nos predispone a flexibilizar! A ser juncos que se hamacan en las tempestades más fuertes y siguen en pie, el flexible, no se quiebra, el flexible se adapta a esto a lo otro a lo de más allá. El Mono es el disfrute, es la risa, es el jugar es recuperar y sanar al niño interno. Reírse de todo, hasta de lo que parezca dramático. Reírse es catarquico. Reír sana no te pongas la careta de traste, deja tu mejor cara de culo de lado, guárdala para siempre. No te pongas estructurado, las cosas pueden ser y verse de tantas formas como gente y ojos hay en el mundo. No tenes la verdad, tenes tu verdad y hay tantas verdades como personas. Cambiate los anteojos y mira la vida con la forma que te haga sentir mejor, feliz, ponete los anteojos de "todo es posible" y fluiiii. ¡Feliz sábado de disfrute para todos! ¡QUE ASÍ SEA! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

