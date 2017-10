La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/oct/2017 Llegó la hora de la verdad

Por Julio Carreras











Julio N. Carreras. Foto: Archivo

Terminó el tanteo de fuerzas que brindan las PASO y el tiempo de posible recuperación, o no, de los partidos intervinientes. Se afianzan algunas fuerzas que hasta hace poco tiempo atrás eran consideradas como insignificantes. Otras que eran consideradas mayorías, entraron a jugar en minorías. El ciudadano demostró que ya no existe el "seguro" del caudillismo político, que hace ganar al candidato que ellos impongan. ¿Se habrá llegado finalmente al uso del voto como castigo de los políticos oportunistas que solo trabajan para su propio beneficio en desmedro de la gran mayoría silenciosa, que viene perdonando desde hace más de seis décadas los latrocinios del erario público sin que se les pida rendición de cuentas? En pocas horas más, se tendrá nuevamente la oportunidad de ejercer el derecho más democrático de una república: iluminar con el voto inteligente de sus ciudadanos el portal de acceso para iniciar el camino de una real democracia Republicana, Representativa y Federal, que lleve a nuestra Argentina a ocupar en el mundo el lugar que se merece este crisol de razas que habita nuestro suelo desde su nacimiento. Este pueblo soberano, trabajador y sufriente que edificó los cimientos para la creación de un país libre y generoso tiene asignado un lugar preponderante en este mundo globalizado, en el que debe estar. Año a año, gobierno tras gobierno, vio relegar ubicarse en el conglomerado de naciones desarrolladas con economías sanas, que verdaderamente sirven a todos los ciudadanos, por manejos de grupos que llegaron a administrar el país dominando la voluntad popular con espejismos dibujados, que permitieron alegremente la falta de control de las administraciones políticas del Estado. Se vuelve a estar ante una nueva oportunidad de enmendar los problemas que sufrimos y encaminarnos hacia el destino que soñaron nuestros antepasados. Con la ley en la mano, el castigo de los corruptos cualquiera sea su ideología política, y la cárcel para los culpables con sentencias emanadas de tribunales y jueces que no estén comprometidos con el poder político, podremos revertir la historia y llegar a ser los artífices de nuestro propio destino. El pueblo gobierna solo por medio de sus representantes. La elección de los representantes se realiza por el voto popular emitido por los ciudadanos. La madurez democrática de los ciudadanos que van a emitir su voto surge del conocimiento de los integrantes del partido político que los representará, o por lo menos del conocimiento de cómo cada partido político actuó cuando fue parte de la administración gobernante. Votar no es simplemente poner una boleta electoral en un sobre y depositarlo en una urna. Se debe pensar, y actuar en consecuencia. En esa boleta que estamos validando como voto, no está solo nuestro futuro, también está el futuro de todas las actuales generaciones, abuelos, padres, hijos, nietos, involucrando también el bienestar que brinda una vivienda digna, seguridad, educación, salud y fundamentalmente el derecho a la vida. JNC

