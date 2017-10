A falta de tres fechas para el final de la segunda fase, ya hay cuatro equipos clasificados para los Octavos de Final. Italianísimas FCA manda en la Zona Campeonato, mientras que Humilde Team es líder de la Zona Repechaje.

El último fin de semana, aprovechando el feriado del lunes, el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana disputó una doble fecha y quedó a tan solo tres jornadas de definir los clasificados a los playoffs: los primeros ocho de la Zona Campeonato se clasifican directamente a Octavos de Final, mientras que los ubicados del 7º al 15º de esta zona y los primeros nueve de la Zona Repechaje disputarán una reclasificación (los últimos seis de la Zona Repechaje quedan eliminados).

Así, en la Zona Campeonato ya hay cuatro equipos con boleto para los Octavos de Final: el líder Italianísimas FCA, Lavadero Mr. Wash, Amarula FC y Carpintería Metálica Curti.

En tanto, en la Zona Repechaje, Humilde Team y Cabañas Yerua ya aseguraron su lugar en la reclasificación, mientras que El Muro y Cerveceros se transformaron en los primeros equipos eliminados del certamen.

ZONA CAMPEONATO

RESULTADOS 11ª FECHA

-Académicos/Ameghino Servicios 1 - Super Mc Cottas/JCO 1. Goles: Ignacio Gavazzi (AAS); Agustín Carreras (SMC).

-Tarantula FC 4 - Branca FC 2. Goles: Facundo Rambaud (2), Matías Saldaña y Mateo Lacana (TFC); Alan Fuse y Jorge Ledesma (BFC).

-Paso a Paso/Cerveza La Reserva 1 - Transportes Espartaco 2. Goles: Gonzalo Bortagaray (PAP); Juan Cruz Varela (2) (TRA).

-Pago al Toque 1 - Carpintería Metálica Curti 5. Goles: Matías Marchan (PAT); Matías Rojas (2), Federico Quinteros, Federico Nobili y Santiago Boveri (CMC).

-Panadería Fénix/Distrihuev 1 - Lavadero Mr. Wash 4. Goles: Nicolás Cossali (PFD); Javier Guzmán, Gerardo Riva, Esteban González y Diego Gómez (LMW).

-Interacero 3 - La Chancleta de Neymar 4. Goles: Cristóbal Vener (2) y Matías Gatti (ISA); Uriel Brandan (3) y Sebastián Allogio (LCN).

-Amarula FC 5 - Hierros Campana 2. Goles: Jorge González (2), Matías Irigoyen (2) y Federico Vener (AFC); Julián Rodríguez (2) (HIE).

-Libre: Italianísimas FCA

RESULTADOS 12ª FECHA

-La Chancleta de Neymar 1 - Amarula FC 1. Goles: Alex Curto (LCN); Matías Irigoyen (AFC).

-Lavadero Mr. Wash 2 - Interacero 5. Goles: Esteban Salarayan (2) (LMW); Santiago Carello (2), Agustín Campodónico (2) y Lucas Carello (ISA).

-Transportes Espartaco 4 - Pago al Toque 1. Goles: Julio Fabre, Juan Pablo Moreira, Diego Litardo y Franco Saavedra (TRA); Matías Marchan (PAT).

-Super Mc Cottas/JCO 1 - Tarantula FC 3. Goles: Uriel Scruglie (SMC); Martín Raza (2) y Mateo Lacana (TFC).

-Branca FC 3 - Paso a Paso/Cerveza La Reserva 1. Goles: Jorge Ledesma y Alexis Pablo (BFC); Gonzalo Bortagaray (PAP).

-Italianísimas FCA 4 - Académicos/Ameghino Servicios 3. Goles: Maximiliano Márquez (2), Carlos Prestera y Leonel Marizaldi (ITA); Esteban Boveri, Facundo Corbal y Juan Manuel Vera (AAS).

-Carpintería Metálica Curti 3 - Panadería Fénix/Distrihuev 2. Goles: Francisco Albornoz (2) y Fernando Canci (CMC); Martín Baigorri y Facundo López (PFD).

-Libre: Hierros Campana

POSICIONES: 1) Italianisimas FCA, 27 puntos; 2) Lavadero Mr. Wash, 25 puntos; 3) Amarula FC, 24 puntos; 4) Carpintería Metálica Curti, 23 puntos; 5) Interacero, 19 puntos; 6) Hierros Campana, 18 puntos; 7) Transportes Espartaco, 16 puntos; 8) Branca FC, 15 puntos; 9) La Chancleta de Neymar, 13 puntos; 10) Tarántula FC, 11 puntos; 11) Super Mc Cottas/JCO, 11 puntos; 12) Paso a Paso, 10 puntos; 13) Académicos/Ameghino Servicios, 10 puntos; 14) Panadería Fénix, 10 puntos; 15) Pago al Toque, 6 puntos.

ZONA REPECHAJE

RESULTADOS 11ª FECHA

-Cabañas Yerua/Carnicería Belén 2 - La20 4. Goles: Luciano Murua y Federico Díaz (CYCB); Nicolás Bravo (4) (La20).

-Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas 0 - CYL/El Buen Sabor 2. Goles: Matías López (2) (CYL).

-La Negrita 0 - Humilde Team 4. Goles: Juan José Fraccaroli (2) y Juan Bautista Amestoy (2) (HUT).

-La Era Repuestos/Automotores Gallego 0 - Amigos de Ronaldo 5. Goles: Francisco Santini (2), Santiago Medici, Cruz Montoya y Santiago Medici (ADR).

-Paliza Táctica 6 - Plegadoras Migueles 1. Goles: Valentín Di Doménica (2), Marcelo Pasquet (2) y Leonardo Esquivel (2) (PAL); Daniel Batalla (PLE).

-El Muro FC 0 - Mirtha La Pantera 2. Goles: Facundo Puca (2) (MLP)

-Cervecero 1 - Carnicería El Apo 2. Goles: Jorge Salbarreguy (CER); Luis Loyola y Nicolás Bordenave (CEA).

-Libre: Esturión

RESULTADOS 12ª FECHA

-Esturión 2 - Cabañas Yerua/Carnicería Belén 1. Goles: Juan B. Morello y Rodrigo Rossi (EST); Federico Díaz (CYCB).

-Mirtha La Pantera 9 - Cervecero 3. Goles: Lucas Antelo (3), Nicolás Hornus (2), Lucas Puca (2), Martín Costamagna y Juan O. Iribarne (MLP). Agustín Graf (2) y Jorge Salbarreguy (CER).

-La20 2 - La Era Repuestos/Automotores Gallego 3. Goles: Lorenzo Bravo y Nicolás Bravo (La20); Kiki Bittencourt, Mauro Navarro y Martín Almirón (LER).

-CYL/El Buen Sabor 1 - Paliza Táctica 1. Goles: Matías López (CYL); Matías Davico (PAL).

-Humilde Team 1 - Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas 1. Goles: Juan José Fraccaroli (HUT); Mauro Llanos (INM).

-Amigos de Ronaldo 3 - La Negrita 1. Goles: Francisco Santini (2) y Lautaro Cerezo (ADR); Juan Martín Giménez (LAN).

-Plegadoras Migueles 2 - El Muro FC 0. Goles: Santiago Gorosito (2) (PLE).

-Libre: Carnicería El Apo

POSICIONES: 1) Humilde Team, 28 puntos; 2) Cabañas Yerua/Carnicería Belén, 27 puntos; 3) Amigos de Ronaldo, 23 puntos; 4) Mirtha La Pantera, 21 puntos; 5) Esturión, 21 puntos; 6) CyL/El Buen Sabor, 20 puntos; 7) La Era Repuestos/Aut. Gallego, 17 puntos; 8) Plegadoras Migueles, 16 puntos; 9) La20, 15 puntos; 10) Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas, 15 puntos; 11) Paliza Táctica, 14 puntos; 12) Carnicería El Apo, 10 puntos; 13) La Negrita, 6 puntos; 14) Cervecero, 4 puntos; 15) El Muro FC, 3 puntos.

GOLEADORES DEL TORNEO

1) Matías Marchan (Pago al Toque), 32 goles; 2) Agustín Carreras (Super Mc Cottas/JCO), 27 goles; 3) Matías López (CYL/El Buen Sabor), 26 goles; 4) Federico Díaz (Cabañas Yerua/Carnicería Belén), 25 goles; 5) Juan José Fraccaroli (Humilde Team), 21 goles; 6) Matías Irigoyen (Amarula FC), 20 goles; 7) Matías Rojas (Carp. Metálica Curti), 20 goles; 8) Juan Pablo Moreira (Transportes Espartaco), 19 goles; 9) Mauro Navarro (La Era Repuestos), 19 goles; 10) Alex Curto (La Chancleta de Neymar), 19 goles.

PRÓXIMA FECHA

Esta tarde, desde las 14 horas, se disputará la 13ª y antepenúltima fecha de esta segunda fase con los siguientes partidos:

Zona Campeonato: Hierros Campana vs. La Chancleta de Neymar; Panadería Fénix/Distrihuev vs. Transportes Espartaco; Interacero vs. Carpintería Metálica Curti; Amarula FC vs. Lavadero Mr. Wash; Tarántula FC vs. Italianísimas FCA; Paso a Paso/Cerveza La Reserva vs. Super Mc Cottas/JCO; Pago al Toque vs. Branca FC. Libre: Académicos/Ameghino Servicios.

Zona Repechaje: Cervecero vs. Plegadoras Migueles; Carnicería El Apo vs. Mirtha La Pantera; Inmatel vs. Amigos de Ronaldo; Paliza Táctica vs. Humilde Team; La Negrita vs. La 20; El Muro FC vs. CYL/El Buen Sabor; La Era Repuestos/Automotores Gallego vs. Esturión. Libre: Cabañas Yerua.