Campanenses en el Exterior:

El ex jugador de Puerto Nuevo ya llegó a cuatro en el Guayaquil City. En tanto, el Osasuna de Joaquín Arzura, líder de la Segunda División de España, empató ayer ante el Barcelona B. El delantero campanense Diego Dorregaray, actual jugador de Guayaquil City, volvió a convertir en la Primera División del fútbol ecuatoriano. Fue por la 13ª fecha, en la victoria 2-1 sobre Universidad Católica, en un partido en el que "Fonito" abrió la cuenta a los 41 minutos del primer tiempo tras conectar de cabeza un centro que llegó desde la izquierda. De esta manera, el ex atacante de Puerto Nuevo, Sportivo Barracas y Atlanta anotó su cuarto tanto en el fútbol ecuatoriano. Anteriormente le había convertido al Emelec por la segunda fecha; a El Nacional en la quinta jornada; y a Clan Juvenil en la 13ª. En sus últimas tres presentaciones, Guayaquil City consiguió sus primer tres triunfos del actual torneo, llegó a los 15 puntos y se ubica en la octava posición (doce equipos participan del campeonato). En tanto, en la acumulada de la temporada se encuentra en el noveno lugar, un punto por detrás de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

CELEBRA FONITO. SU EQUIPO, GUAYAQUIL CITY, SUMA TRES VICTORIAS CONSECUTIVAS. ARZURA ANTE EL BARCELONA Por su parte, el mediocampista campanense Joaquín Arzura continúa desarrollando su primera experiencia en el fútbol europeo en el Osasuna de España, equipo que comanda las posiciones de la Segunda División. Y ayer, el ex Tigre y River Plate enfrentó al Barcelona B, equipo filial del club que tiene a Lionel Messi como máxima estrella (de hecho, el rosarino disputó varios partidos en este conjunto alternativo de los Blaugranas). Arzura fue titular en para los "Rojillos" de Navarra, que remontaron una diferencia de dos goles y a pesar de terminar jugando con un hombres menos lograron igualar 2-2 para seguir sumando en su objetivo de regresar a la Primera División de España (Osasuna es el único líder con 20 unidades).

EN LA LUCHA. ARZURA DISPUTA EL BALÓN ANTE ALEÑA, EN EL PARTIDO DE AYER DEL OSASUNA ANTE EL BARCA B.

