Se realizan hoy las Elecciones Legislativas

INFORMACIÓN PARA EL VOTANTE ¿Dónde se vota? En nuestra ciudad habrá 224 mesas repartidas en 30 distintos centros de votación. Para conocer en cuál centro de votación y en qué mesa debe emitir su sufragio, puede ingresar en www.padron.gob.ar. Quiénes pueden votar: Los argentinos mayores de 16 años y los argentinos naturalizados desde los 18 años, siempre que figuren en el padrón electoral y exhiban documento habilitante. También podrán votar los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva y los argentinos residentes en el exterior que se hayan inscripto para votar. Quiénes no están obligados a votar: Los jueces y sus auxiliares que por disposición del Código Electoral deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto electoral. Quienes el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deban votar y lo justifiquen en la comisaría más cercana. Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, siempre y cuando cuenten con el certificado médico. El personal de organismos y empresas de servicios públicos que deban realizar tareas que le impidan asistir a votar. Cuáles son los documentos habilitados para votar: Libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI celeste y el nuevo DNI tarjeta. No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. Constancia de voto: El presidente de mesa le entregará al elector una constancia de emisión del sufragio en la que constan los datos del elector y la firma del presidente de mesa. Dicha constancia se encuentra adherida al padrón mediante un troquelado y una vez que el elector firma el padrón y el presidente firma el troquel, lo desprende y lo entrega junto con el documento. Horario: Las elecciones comienzan a las 8 y cierran a las 18. Si hubiera electores esperando para votar a la hora del cierre del comicio, las autoridades de mesa deberán dejar la mesa abierta hasta que vote el último elector en la fila.

LA CONSTANCIA DE VOTO SE ENTREGA TRAS EMITIR EL SUFRAGIO. La proyección surge a partir del escrutinio definitivo que dejaron las PASO de agosto. Si se repiten los resultados, Cambiemos sería la fuerza que más ediles ingresaría, pero aun así estaría perdiendo la mayoría en el Concejo Deliberante. Hoy tendrán lugar en todos los distritos del país las Elecciones Legislativas Generales 2017. En nuestra ciudad, ubicada en la Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos, se votan cargos en cuatro niveles diferentes: 1) Senadores Nacionales; 2) Diputados Nacionales; 3) Senadores Provinciales; 4) Concejales y Consejeros Escolares. Claro está: este último cuerpo de la boleta es el que mayor importancia tiene en el ámbito local, donde luego de las PASO de agosto las opciones se redujeron de 11 a 6 frentes políticos distintos (ver aparte), luego de haber alcanzado el 1,5% de los votos afirmativos emitidos. En Campana están habilitados para votar 79.869 electores. Y de mantenerse en líneas generales la votación de las PASO, se puede proyectar cómo quedará confirmado el HCD a partir de diciembre de este año. Cambiemos confirmó en agosto que sigue siendo la principal fuerza política de la ciudad. Los 20.501 votos obtenidos por la lista encabezada por Sergio Roses y Romina Buzzini constituyeron un primer espal-darazo para la gestión municipal que lleva adelante el intendente Sebastián Abella desde hace 2 años. Pero aun así, de repetirse los resultados de las Primarias este domingo, el gobierno local estaría perdiendo la mayoría legislativa en el Concejo Delibe-rante. Sucede QUE de acuerdo a la repartición de sufragios que dejaron las PASO, Cambiemos obtendría cuatro concejales; tres se llevaría Unidad Ciudadana; dos la UV Más Campana; y uno el Frente Un País. Esta distribución de las bancas en juego se daría a partir de lo que marca la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires que establece un sistema para la asignación de concejalías. Para calcular cuántos candidatos de cada lista competidora ingresan al HCD mediante este sistema, se comienza dividiendo el total de votos afirmativos por la cantidad de bancas a renovarse. En el caso de Campana, la cuenta es 58.140 (número de votos afirmativos en las PASO) sobre 10, lo que arroja un cociente electoral de 5.814. Así, divididos los votos recibidos por cada lista sobre dicho cociente, se obtiene la cifra de concejales a incorporar. Quienes no llegan a uno quedan excluidas de la repartición (por ser diez bancas en nuestra ciudad, no tienen chances aquellas listas que no alcancen el 10%). Entonces, tomando solo los números enteros, tres ediles se llevaría Cambiemos (33,32%), dos Unidad Ciudadana (27,72%), uno la UV Más Campana (12,15%) y uno el Frente Un País (11,22%). Dada esta cuenta, las tres concejalías remanentes se reparten de forma descendente empezando por la lista que mayor residual de votos obtuvo. En este caso es Unidad Ciudadana, seguido por Cambiemos y por la UV Más Campana. Así se agotan las diez bancas a repartir. Con esta proyección, quienes estarián ganando hoy un escaño en el HCD serían: Sergio Roses, Romina Buzzini, Carlos Cazador y Marina Casaretto (por Cambiemos); Rubén Romano, Romina Carrizo y José Insausti (por Unidad Ciudadana); Axel Cantlon y Rosa Funes (por la UV Más Campana) y Juan Ghione (por Un País). De esa manera, siguiendo lo acontecido en agosto, el recinto legislativo quedaría conformado por 8 ediles del bloque Cambiemos, 7 del bloque PJ-Unidad Ciudadana; 3 de la UV Más Campana; y 2 del Frente Renovador. Por eso, el oficialismo pasaría a constituir la primera minoría, aún en el caso de mejorar su elección y lograr un total de cinco bancas (quedaría entonces con nueve concejales). CONSEJO ESCOLAR El mismo método se utiliza para distribuir los cargos en el Consejo Escolar. De acuerdo a las PASO, solo Cambiemos está llegando al coeficiente de votos requeridos: 19.380. Como el resto de las listas están por debajo (Unidad Ciudadana, la segunda fuerza, sacó 17.054 votos), los tres consejeros escolares que entrarían a este cuerpo serían todos del oficialismo. SEIS LISTAS Para las Elecciones Primarias, los votantes de nuestra ciudad tuvieron doce opciones distintas de candidatos locales. Esa cantidad se redujo a la mitad para estas Generales, porque Unidad Ciudadana tuvo internas entre dos listas y porque otras cinco no lograron superar el "piso" de 1,5% que establece la Ley para poder participar de la Elección General. Entonces, hoy participarán a nivel local las listas de Cambiemos (con Sergio Roses como primer candidato a concejal), Unidad Ciudadana (Rubén Romano), Unión Vecinal Más Campana (Axel Cantlon), Frente Un País (Juan Ghione), Partido Justicialista (Raúl Galarza) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (Guiller-mo Bentancourt). PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN En Campana, como en toda la Provincia de Buenos Aires, se estarán votando Senadores Nacionales (3; dos por la mayoría y uno por la primera minoría) y Diputados Nacionales (35). Las boletas que tengan los cuatro cuerpos estarán encabezadas por los precandidatos a Senadores Nacionales. Así, los principales nombres y apellidos en este nivel son: Esteban Bullrich por Cambiemos; Cristina Fernández de Kirchner por Unidad Ciudadana; Sergio Massa por el Frente Un País; Florencio Randazzo por el Frente Justicialista; y Néstor Pitrola por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. En tanto, en la sección de precandidatos a Diputados Nacionales, las principales opciones son: Gladys González por Cambiemos; Fernanda Vallejos por Unidad Ciudadana; Felipe Solá por el Frente Un País; Eduardo "Bali" Bucca por el Frente Justicialista; y Nicolás Del Caño por el Frente de Izquierda. PARA LA LEGISLATURA PROVINCIAL En tanto, para la Legislatura bonaerense, la Primera Sección Electoral (a la que pertenece nuestra ciudad) tendrá en juego ocho lugares en el Senado de la Provincia. En esta sección de las boletas presentan como principales candidatos a: Gabino Tapia por Cambiemos; Gustavo Soos por Unidad Ciudadana; Sebastián Galmarini por el Frente Un País; Fernando Moreira por el Frente Justicialista; y a Gabriela Macuda por el Frente de Izquierda.

Se realizan hoy las Elecciones Legislativas

Para llegar al HCD se deberían alcanzar los 5.814 votos

