Expo Pintura 2017: El Ronald Nash se llenó de pinceladas y música

Palabras sabias Esta Expo Pintura 2017, según Susana, es "un recreo a la vista, donde se encuentran distintos tipos de temas de cuadros". "Siempre vas a encontrar uno que te guste más que otro, es el resultado de todo el esfuerzo de un año de intenso trabajo", aseguró. "Esto da ganas de seguir, mientras Dios me de salud y fuerza lo haré. En estos 35 años evolucioné, cambié mi estilo con respecto a otros años. Es una pintura más liberada, ya no una pintura figurativa o puntillosa pero también mi vida es así. Cada uno muestra lo que es por dentro ya no me gusta la estructura, en mi esta última desapareció", explicó. "Tenemos que cultivarnos más y estar menos agresivos, más inspirados a ver las cosas buenas de la vida. Hoy el ser humano está atado a cosas feas que no te llevan a ningún lado. Hay que empezar a cultivar lo que es el espíritu", admitió. La inauguración de la muestra, que permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre, fue el viernes por la tarde, con el color y la alegría de los artistas campanenses del Taller "Rincón del Arte" que dirige Susana Figueiras de Ballini. El Taller "Rincón del Arte" de Susana Figueiras de Ballini ya es un lugar emblemático donde cientos de vecinos, año tras año, desarrollan su arte. Y ese trabajo toma amplia visibilidad durante la tradicional muestra "Expo Pintura". Así, este viernes, entre amigos, el Salón Ronald Nash fue escenario de la apertura de la edición 2017. Más de 40 cuadros están embelleciendo cada rincón del salón ubicado en el Edificio 6 de Julio. "Se convoca y la gente responde, algunos aún no exponen porque no están preparados pero estoy muy contenta y me deja mucha alegría", resume Susana en diálogo con La Auténtica Defensa. Desde hace 37 años es docente y propulsora de las artes plásticas a través de academias privadas y luego desde su espacio "Rincón del Arte". Muchas de sus obras se encuentran en colecciones particulares en el exterior (México, Alemania, EE UU, Italia y Brasil). Susana destaca la participación de la gente joven como así también de personas mayores: "La gente mayor tiene otro concepto de lo que es la naturaleza, la moda, el gusto. En cambio, el joven le gusta más la abstracción, el turismo, es una manifestación más moderna. Eso es lo bueno, que cada uno se exprese en lo que quiera, por supuesto bajo la supervisión y la enseñanza mía". Adriana Barbero es una de las alumnas de Susana y desde el 2013 participa de la Expo Pintura. "Por un problema de salud quería hacer algo y conectar un poco con otra actividad, probé con la pintura en este taller y hoy es mi cable a tierra, me encanta", aseguró. Destaca, además, el profesionalismo de la docente y el grupo humano que se formó en estos años con sus compañeras. Realizó dos cuadros para esta exposición, una es la imagen de Venecia que la culminó en las dos horas por semana que asiste al taller: "Venía haciendo cuadros de mujeres y esta vez me animé y dibujé paisaje. Es un lugar que me encanta, me apasiona. Me llevó mucho tiempo terminarlo porque es un cuadro con mucho detalle". Willy Bermúdez también destaca las muestras de Susana. Admite que hay "mucha variedad de colores y cuadros". No es alumno pero hace cinco años que la sigue y dibuja a la par. El cuadro que expuso en esta oportunidad fue una idea gestada durante una madrugada del año pasado. No paró hasta que lo terminó. "Lo presenté en el Salón Municipal de Artes Plásticas Luis Gualchi en Capilla del Señor y se merecía que lo presente acá en esta oportunidad", comentó. Entre los pasillos había artistas y personas que asisten porque les genera curiosidad y les gusta el arte. Como Norma Andrade, quien comentó: "Me gusta el colorinche, mi hija pinta y todo su living está con cuadros parecidos a estos. Yo cuando estaba en la secundaria pintaba paisajes". "La inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando", decía Pablo Picasso, lema al que en la expo se hizo referencia. "El arte es una fuerza movilizadora y poderosa que hace que muchas veces no sea necesario ver las cosas tal y cual son en la realidad. Se puede juzgar con formas y colores", sostuvo Diana Uccella, otra de las alumnas expositoras durante el discurso de apertura. Como broche de oro, los nietos de Susana deleitaron con una performarnce musical a la profesora. Ellos son Francisco Fernández (21), Candela Giraudo (22) y Sol Giraudo (20), quienes contaron con la ayuda de Manuel Draghi (17). "Me encantó, estudian canto desde chicos, se los comenté y ellos se animaron. Lo hicieron con amor y muy bien", expresó la orgullosa abuela, quien así cerró una nueva inauguración de "Expo Pintura", la tradicional muestra de su taller "Rincón de Arte".

"Los nietos de Susi" compartieron música y talento para los concurrentes Las expositoras La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre y el público la puede visitar en el Salón Ronald Nash del Edificio 6 de Julio y en el Salón Ezio Mollo del Palacio Municipal. Las artistas son: Mabel Dolci, Griselda Nicora Draghi, Corina del Castillo, Hilda Onzari, Diana Uccella, Patricia Poloni, Valeria Di Buccio, Cristina Lucquesi, Viviana Chpip, Lorena Torres, Ana María Miranda, Lidia Olveira, Alejandra Pedreira, Cristina Nogueira, Mariana Leonian, Liliana Somoza, Teresa D´Costa, Raquel Strobino, Paula Berod, Nilda Pisaco, Blanca Ríos, Norma Ferrero, Adriana Barbero, María Luisa Echave, Eugenia Farina, Luisa Roggio, Griselda Artigue, Guillermo Bermúdez, María L. Guerobe, Pepe Jurosko, María Inés Larrocca, Nora Expósito, Mariano Bertaina, Lucy Filisetti, M. Alejandra Dentis y Marisa Rezzano.

#Dato los nietos de Susana Fuigueiras de Ballini deleitaron a lo presentes con su música en el marco de la Expo Pintura 2017 pic.twitter.com/vYqXQ1ojFI — Magui Felizia (@mawifelizia) 20 de octubre de 2017 #Ahora gran cantidad de vecinos presentes en la Expo Pintura 2017. Hasta el 2 de noviembre abierto al público en el salón Ronald Nash pic.twitter.com/sICLbJS8d4 — Magui Felizia (@mawifelizia) 20 de octubre de 2017

Expo Pintura 2017: El Ronald Nash se llenó de pinceladas y música

