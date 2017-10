P U B L I C







Ahora, los tres jóvenes se ilusionan con seguir creciendo en lo personal junto al proyecto que lleva adelante el Campana Boat Club. "Tienen un gran compromiso" Durante la charla con La Auténtica Defensa, Santiago, Ivo y Emanuel agradecieron especialmente el apoyo que reciben de su entrenador, Adriano Behocaray: "Siempre está", coincidieron. Y consultado sobre estos tres jugadores, el "Hacha" no dudó en brindarles elogios: "Los tres tienen una actitud terrible. Por eso se ganaron un lugar en la Selección. Tienen mucho amor propio, un gran compromiso para entrenar, para con el equipo y para con sus compañeros. Nunca bajan los brazos, tienen mucha conducta y cuentan con el deseo de seguir progresando. Me puso muy contento que hayan tenido la oportunidad de jugar en la Selección como premio a esa actitud y trabajo que demuestran en el club". Emanuel Saya, Santiago Michelotti e Ivo Capezzuto, jugadores del Campana Boat Club, fueron parte de las Selecciones de la Asociación de Zárate-Campana que se se coronaron campeón y subcampeón en los Provinciales Sub 13 y Sub 15. Ahora, los tres se ilusionan con seguir creciendo en lo personal junto al proyecto que lleva adelante el CBC. El Campana Boat Club se encuentra avanzando en su proyecto de reconstrucción de sus divisiones formativas en básquet. El ascenso logrado al Nivel A del Torneo Oficial en Primera División fue un paso importante para que "las bases" encuentren ese espejo que tanto necesitan. Aunque, desde "abajo", ya hay chicos que vienen empujando. Tal es así que la entidad de la ribera de nuestra ciudad aportó material de su cantera en dos categorías para las Selecciones de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (que también incluye a clubes de Pilar, Escobar, Exaltación de la Cruz, Baradero y San Pedro). Emanuel Saya fue parte de la Selección Sub 13 que se consagró campeona provincial en el torneo que se disputó en Bragado. Mientras que Santiago Michelotti e Ivo Capezzuto fueron subcampeones en el Provincial Sub 15 que se jugó en Olavarría. Y los tres charlaron con La Auténtica Defensa para explicar cómo fue este proceso y cómo están viviendo su crecimiento y también el del club. LOS SUBCAMPEONES "Con Ivo habíamos trabajado mucho para estar en el mejor nivel posible y durante el proceso de la Selección creo que crecimos, porque nos esforzamos mucho por estar. Eso fue los que no permitió ganarnos un lugar: no tanto nuestra habilidad, sino nuestra perseverencia", cuenta "Miche", quien se desempeña como base. "En Sub 13 me cortaron rápido en la preselección y, desde entonces, tenía el objetivo de poder estar en la Selección Sub 15. Y entrenamos mucho con Miche y Gianluca (Cinquini) y por suerte pude llegar", remarca por su parte Capezzuto ("soy pivot, pero quiero ser alero", se define). Dirigida por Juan Negro, la Selección Sub 15 de la ABZC logró el pasaje al Provincial tras conquistar primero el Zonal, donde enfrentó a Pergamino y San Nicolás. "Fuimos un equipo muy unido y a pesar que llegamos al Provincial sin tantas expectativas, siendo un equipo relativamente inferior al resto, logramos quedar subcampeones, perdiendo solamente ante el campeón, Bahía Blanca", explica Santiago, quien fue elegido capitán por sus compañeros en esa Selección. De ese Torneo realizado en Olavarría, "Miche" recuerda: "Lo mejor es estar todo el día en torno al básquet: entrenando, jugando, viendo otros partidos… No haces nada más que dedicarte al básquet y compartir con los mejores jugadores de tu categoría en la provincia". En cambio, el primer recuerdo que se le viene a la mente a Ivo no es tan bueno: "En el partido decisivo del Provincial, frente a Bahía Blanca, tuve que salir al minuto de juego por un corte que sufrí sobre la ceja", cuenta con bronca. EL CAMPEÓN El camino de Emanuel Saya al Provincial fue distinto: "Quedé afuera de la Selección para el Zonal en el último corte, pero para el Provincial se lesionó un amigo (Santiago Pacheco, del Club Ciudad de Campana), se hicieron dos cambios en el equipo y me convocaron", detalla el más pequeño de los tres. "Como decía Miche, también creo que llegué a la Selección por mi actitud, porque no tengo mucho juego", resalta con humildad Emanuel, quien juega como escolta. En Bragado, la Selección Sub 13 de la ABZC se coronó campeona provincial después de 13 años sin poder repetir el título en esta categoría (la última vez había sido en el año 2000 en Junín). "El Provincial fue muy lindo, porque estábamos todas las delegaciones juntas en el mismo lugar y pudimos compartir muchas cosas. En lo deportivo fue muy bueno, porque salimos campeones y pude medirme con jugadores de mayor nivel", señaló Emanuel. Gracias a ese título logrado por el Sub 13, la ABZC tuvo la oportunidad de conducir a la Selección de la Provincia de Buenos Aires en el último Campeonato Argentino de la categoría. Y el resultado no pudo ser mejor: conducido por Juan Negro y con seis jugadores de la ABZC, Buenos Aires se consagró campeón al vencer a Santa Fe en la final. SEGUIR CRECIENDO "Mi meta es seguir estudiando, pero me gustaría lograr algo con el básquet también", se ilusiona Santiago, quien reconoce el avance que está teniendo el básquet en el Campana Boat Club: "Estamos en una etapa de crecimiento grande y se nota en todas las categorías el esfuerzo por tratar de dar un salto de calidad", explica, al tiempo que destaca la labor de los entrenadores Pablo Ganghi, Adriano Behocaray y Gustavo Godoy. Aunque casi sin minutos, Michelotti y Cape-zzuto fueron también parte del plantel de Primera que logró el ascenso al Nivel A en el último Torneo Oficial de la ABZC. "Poder entrenar o jugar con la Primera nos influyó positivamente. Sin esa experiencia no sé si hubiésemos podido llegar a la Selección", asegura Ivo. "Sí, con Primera hicimos un gran avance", asiente Santiago. "Mi nuevo objetivo es todavía más difícil que el anterior", se ríe Ivo, en referencia al desafío que se había propuesto tras ser cortado en Sub 13 el año pasado. "Ahora quiero entrar a la Selección Sub 17 en 2018", explica, sabiendo que va a dar un año de ventaja. Ambos jugarán el año próximo en Sub 17. Y se ilusionan también con ser parte del equipo de la categoría Sub 19 que le permitirá al CBC completar todas las divisiones. "Eso nos va ayudar para tratar de dar el salto también en las divisiones formativas", se esperanza Michelotti. Por su parte, Emanuel también se muestra en esa sintonía. Incluso, reconoce que haber sido parte de la Selección que ganó el Provincial Sub 13 "fue muy motivamente" para sus aspiraciones personales: "Me generó muchas ganas de seguir mejorando y ahora estoy tratando de entrenar más", cuenta quien el año próximo jugará en Sub 15.

CAMPEÓN. EMANUEL SAYA (CON LA CAMISETA 12) Y SUS COMPAÑEROS DE SELECCIÓN TRAS CONSAGRARSE EN EL TORNEO PROVINCIALES SUB 13 DE BRAGADO.





SUBCAMPEONES. IVO CAPEZZUTO (13) Y SANTIAGO MICHELOTTI (11) INTEGRARON LA SELECCIÓN SUB 15 DE LA ABZC QUE SE CONSAGRÓN SUBCAMPEONA EN OLAVARRÍA. MANU, EL ÍDOLO DE TODOS Los tres jóvenes jugadores del Campana Boat Club coincidieron al momento de mencionar un referente dentro del básquet: Emanuel David Ginóbili, "el pibe de 40" que todavía sigue jugando en la NBA. "Me encanta verlo jugar en los Spurs", cuenta Santiago. "No miro mucho NBA, pero me quedó con Manu también", agrega Ivo. Más tímido, Emanuel también nombra a su tocayo al ser consultado por un ídolo dentro del básquet. Y en su sueño deportivo deja entrever la huella que marcó Ginóbili junto a la Generación Dorada en el básquetbol argentino: "Me encantaría jugar una Olimpíada", afirma.

MANU, EL ÍDOLO DE TODOS

Básquet:

Sueños seleccionados

Experiencias de Selección

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: