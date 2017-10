Masiva marcha para exigir justicia por la muerte de Santiago Maldonado

Para la CIDH, la aparición del cuerpo "no descarta" la "desaparición forzada" La segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, advirtió este sábado que "la aparición de un cuerpo no descarta que pueda ser una desaparición forzada" de persona, al ser consultada sobre el caso de Santiago Maldonado. "Esta situación no elimina la posibilidad de la calificación del delito de desaparición forzada, de allí de la importancia de la investigación inmediata para determinar las causas de la muerte. Las condiciones de la muerte que van a determinar efectivamente si el resultado de la desaparición, que puede ser forzada o no, se determina en la muerte de la persona", sostuvo la panameña. La agrupación Encuentro Memoria Verdad y Justicia encabezó este sábado una manifestación en Plaza de Mayo, donde responsabilizaron al Gobierno por la muerte del joven Santiago Maldonado y volvieron a exigir la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La marcha comenzó a las 14:00, cuando las columnas de las organizaciones políticas de izquierda y de derechos humanos que integran el espacio Encuentro Memoria Verdad y Justicia ingresaron a la histórica plaza para reclamar "justicia" por la muerte del joven de 28 años, tras 78 días de estar desaparecido. La mayoría de los manifestantes llegaron con banderas del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), Nuevo MAS, Partido Obrero, Frente Darío Santillan y la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos, aunque también hubo muchos ciudadanos independientes que se acercaron al lugar. "Ayer, después de 81 días, la familia Maldonado pudo reconocer el cuerpo de Santiago, ayer la verdad que gritamos desde el primer día se comenzó a aclarar a pesar de todas las campañas de prensa", expresaron las agrupaciones en un documento consensuado que fue leído por los referentes del espacio. En el documento, subrayaron que el Gobierno "ha mentido una y otra vez para ocultar las consecuencias de sus políticas represivas", al tiempo que acusaron a la Casa Rosada de montar "campañas de prensa" y le apuntaron nuevamente a Bullrich, por haber defendido en un primer momento a la Gendarmería. "Fuera Bullrich, fuera", cantaron los manifestantes durante casi todo el acto, en el que también volvieron a apuntarle al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, por su presencia en las cercanías del lugar donde se llevó a cabo la represión de Gendarmería sobre la comunidad mapuche del departamento de Cushamen.

MILES DE MANIFESTANTES SE CONGREGARON AYER EN PLAZA DE MAYO PARA PEDIR JUSTICIA.



Masiva marcha para exigir justicia por la muerte de Santiago Maldonado

