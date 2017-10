Un símbolo que grita ¡Justicia!

"Tu ser solidario te ha convertido en el hijo de todos". Así decía el viernes un cartelito rodeado por velas, colocado por un transeúnte en la puerta de la morgue Judicial donde se halla el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado.

Tenía 28 años se manifestaba a la vera de una ruta por una razón que consideraba justa, pero ¿importa la razón? Creo que solo una cosa interesa, el hecho objetivo primordial y básico: vivía. Santiago estaba vivo como vos y yo, hoy. Pero esto ya no es así. Ya no está. Ahora es símbolo que va a gritar por justicia hasta que sangren los oídos.

Desde aquel fatídico 1 de Agosto a la fecha el manoseo, estigmatización y burla al que fue sometido todo el colectivo que se sintió empático con la causa, nunca cesó lamentablemente. Hoy como no podía ser de otra manera simplemente no dan la cara, no saben, no contestan. Como lo hemos repetido hasta el hartazgo en esta humilde columna, mi parecer es que no fue premeditado por nuestros gobernantes. Pero una vez en tema, lo han "desmanejado" de forma vergonzante. Desde su asunción los yerros han sido cotidianos en prácticamente todo y este caso no fue la excepción, demostrando su ineficiencia, torpeza, tozudez e ignorancia extrema.

El problema subyace en pensar que todo se puede maquillar con ayuda del periodismo cogobernante /chupamedias. No todo, esto no, no se puede. Santiago grita, reclama y se viraliza en cada uno de los que luchamos por vivir, siempre vivir. Hoy tenés que votar… qué pavada, qué minúsculo, una banalidad ridícula en este momento. Gane quien gane, pierda quien pierda ya es tarde.

Después de 80 días, el Presidente Macri llamó a la familia, ergo 80 días tarde. La familia obviamente se sintió mas ultrajada aún. ¿Qué se politizó? Y si, yo te pregunto ¿Qué no es politizable? El ser humano politiza absolutamente todo. Párrafo aparte por el papel triste que han hecho los que nos deben informar, creo que Santiago también los pondrá frente al espejo y quizás en soledad hagan su mea culpa.

Los medios dominantes han bajado una andanada de hipótesis, cada periodista pergeño su propia versión de los hechos. Se escuchó todo: que estuvo en Gualeguachú, que la novia habló con él y fue secuestrado, que lo mató un casero de estancia, que estaba en lo de un amigo chileno, en Bahamas, que fue a la marcha del 29/08 (primera marcha por el), que era parte de las FARC colombianas, que 20% de su persona estaba en Chile, que lo recogió un matrimonio, que estaba en Osorno y tanta otra infamia. Su cuerpo apareció a solo 300 metros del suceso original.

Olvidáte de la política un segundo, ¿Te imaginas si fuera un familiar tuyo?, seria vejatorio observar la obcecación de estos hombres y mujeres de prensa y política que denodadamente intentaron despegar al gobierno, sin respeto, en forma atolondrada, a como dé lugar. Y acá nosotros, los de a pie, que somos observadores de este ida vuelta de acusaciones, posverdades y mentiras por doquier. Todo un festival de intereses creados, donde a pocos parece importarle la realidad. Estate atento: la presa sos vos. Lo único que importa es comerte la cabeza. El Indio Solari en "Yo caníbal", lo define bien "Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón y me cuentan cuentos al ir a dormir". #JUSTICIA