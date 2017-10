La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/oct/2017 Proyectos de innovación y tecnología podrán acceder a un subsidio no reembolsable







La Dirección de Producción del Municipio informó sobre las distintas líneas de financiamiento disponibles para los proyectos de innovación y tecnología. La convocatoria se realiza a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires. Dicho Ministerio entregará una serie de subsidios no reembolsables para la ejecución de dichos proyectos. Según comunicaron, existen cuatro líneas de créditos disponibles. La primera está destinada a Proyectos Federales de Innovación Productiva – Eslabonamientos Productivos con un monto de hasta $3 millones. La segunda corresponde a los Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal y otorga hasta $1,2 millones. La tercera, en tanto, está destinada al Apoyo Tecnológico al sector Turismo con una suma de hasta $1,5 millones. Por último, también se subsidiará con un monto de hasta $1,5 millones a los Proyectos Federales de Innovación Productiva. La fecha límite para la presentación de ideas proyectos será el 15 de noviembre. Los interesados en obtener mayor información deberán contactarse vía mail a sti.mcti@gba.gob.ar



